Parlamentarii se reunesc luni pentru vacantarea funcției de director al SRI

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca luni, începând cu ora 12:00, să aibă loc o ședință de plen comun în care să fie declarată vacantă funcția de director a SRI, potrivit Agerpres.

Klaus Iohannis a solicitat marți, 4 iulie, președintelui Senatului și președintelui interimar al Camerei Deputaților să ia act de retragerea lui Eduard Hellving din funcția de director al SRI.

„În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările și completările ulterioare vă propun

Să luați act de retragerea din funcția de director al Serviciului Român de Informații a domnului Eduard Raul Hellvig și să declarați vacantă această funcție, urmând ca Parlamentul să adopte o hotărâre în acest sens”, este scrisoarea adresată de Klaus Iohannis lui Nicolae Ciucă și Alfred Simonis.

Pentru numirea unui nou șef al SRI este nevoie de consens politic, deoarece directorul Serviciului este votat de plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea președintelui României.

Interimat la SRI

Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații, a susținut luni o declarație de presă la sediul central al SRI în care a afirmat că își dă demisia de la șefia serviciului.

„Este momentul să constat că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece dion ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas. E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp. Funcția de director oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Închei această etapă cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere. Starea serviciului e acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8 – 9 ani. Îmi exprim aprecierea față de profesioniștii din SRI”, a precizat Eduard Hellvig, în discursul privind anunțarea demisiei.