Ce averi au șefii serviciilor secrete din România

Șefii celor patru servicii autonome din România (SRI, SIE, SPP și STS) încasează salarii generoase de la statul român, cel mai bine plătit fiind directorul general al Serviciului de Pază și Protecție, Lucian Pahonțu.

Serviciul Român de Informații a fost condus timp de 8 ani de către Eduard Hellvig, care a demisionat din funcție luni, 3 iulie. Fostul director al SRI deține două terenuri intravilane și o casă de locuit în comuna Tunari (Ilfov), însă nu are pe numele său niciun autoturism. Potrivit declarației de avere, acesta a dobândit, între ani 2020-2021, bijuterii în valoare de 17.000 de lei și ceasuri de 15.000 de lei. Eduard Hellvig nu are declarate venituri în conturi, însă a menționat un credit în valoare de 1.949.500 de lei contractat în anul 2020 și scadent în 2050. Fostul șef al SRI a încasat în anul 2022 un salariu de 172.404 de lei din partea Serviciului.

Serviciul de Informații Externe este condus de Gabriel Vlase din anul 2018. În declarația sa de avere figurează un teren intravilan în Voluntari pe numele Gabrielei Ștefania Vlase (menționată ca soție), o cincime dintr-un teren agricol, al aceleiași doamne, dar și o casă de locuit tot cu aceasta proprietar.

Cadouri de nuntă

Gabriel Vlase a dobândit în anul 2021 bijuterii în valoare de 6.000 de euro. Șeful SIE are mai multe conturi bancare deschise, al căror total ajunge la suma de peste 334.000 de lei și peste 184.561 de euro. Totodată, Gabriel Vlase are și acțiuni sau părți comerciale la două societăți, valoarea totală fiind de circa 125.000 de lei. Acesta a acordat și un împrumut uneia dintre societățile la care are acțiuni, în valoare de 197.990 de lei. Directorul SIE are două împrumuturi de la persoane fizice în valoare de 45.000 de euro și 25.000 de lei, ambele scadente în 2030. Gabriel Vlase a menționat în declarația de avere și cadouri de nuntă în valoare de 150.000 de lei și 160.000 de euro, ambele puse pe numele soției. În calitate de șef al instituției, Vlase a încasat în anul 2022 un salariu total de 170.618 de lei.

Cel mai bine plătit șef de serviciu

Lucian Pahonțu este la șefia Serviciului de Protecție și Pază încă din anul 2005, fiind cel mai longeviv director al instituției. Acesta deține un teren intravilan și unul extravilan în București, unul intravilan și un teren forestier în județul Argeș. Șeful SPP mai are și două case de locuit, una în București (împreună cu soția) și alta în comuna Lerești din județul Argeș (unde deține jumătate din ea, fiind moștenită). Directorul SPP nu a menționat în declarația de avere niciun autoturism sau venituri în conturi, însă are un credit scadent în anul 2026 de 92.500 de lei. Lucian Pahonțu a încasat un salariu de la SPP de 318.680 de lei și o indemnizație delegare de 14.163,93 lei.

Șeful STS, Ionel Sorin Bălan, e singurul șef de serviciu care nu are publicată declarația de avere nici pe site-ul instituției, nici pe portalul ANI. Însă, potrivit precedentei, Bălan în 2022 avea un teren intravilan și o casă de locuit în județul Sibiu, dar și o Honda Accord din anul 2008. Directorul STS nu avea menționate venituri în conturi, credite sau cadouri, iar singurul său venit era salariul care ajungea la 249.542 de lei.

„Serviciile” MAI şi MApN

Șeful Direcției de Protecție Internă din MAI, Tiberiu Dumitrache, a primit o leafă totală de 176.197 de lei. Acesta e coproprietar la trei apartamente (două în Voluntari și unul în Ploiești), are o mașină din 2010, dar și bijuterii, ceasuri și obiecte de artă estimate la 13.000 de euro. Economiile se ridică la circa 170.000 de lei și 6.000 de euro, dar are și datorii de 206.373 de lei la o bancă, plus alte două datorii de 35.000 de lei și 20.600 de euro către alte două companii.

Șeful Direcției de Informații a Armatei, Petru Băiceanu, a avut venituri salariale de 208.780 de lei în 2022. În declarația de avere mai are două case de locuit (în Bragadiru și Singureni) și un apartament (în București), precum și două terenuri, un intravilan și un agricol în Singureni. Băiceanu deține două autoturisme, fabricate în 2010 și 2019, și a donat o casă și un teren intravilan către Vlad Băiceanu, iar economiile se ridică la circa 87.000 de lei. Datoria către bănci ajunge la 275.000 de lei.