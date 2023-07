Eduard Hellvig, șeful SRI, și-a dat demisia VIDEO

Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații, a susținut o declarație de presă la sediul central al SRI în care a afirmat că își dă demisia de la șefia serviciului.

„SRI a transmis în 23 iunie raportul de activitate pe anul 2022 către Comisia de control. Raportul prezintă inclusiv instrumente pentru ca SRI să devină mai adaptabil realităților actuale. SRI s-a transformat major în acest an, ca să poată acționa mai eficient pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI. A fost un proces menit să asigure un sistem conceptual de securitate integrat. Documentul detaliază finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio. Prin aceste două proiecte, SRI a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată. Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea regională a instituției. Nu mai avem azi 41 de instituții în miniatură. Avem un lanț de comandă scurtat, cu o flexibilitate accentuată”, a declarat Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații.

Eduard Hellvig a mai susținut că modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași care, în acești ani, au însemnat „o separare de moștenirea vechii Securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noii angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS – într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum, nu s-a întâmplat acest lucru. Am mai vorbit de riscul securismului și nu îl voi mai repeta. Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut, pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat".

Eduard Hellvig a mai spus că transformarea din temelii a unităților centrale s-a realizat în raport cu o idee simplă: operațiunile pe primul loc. „Acest lucru a implicat asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională. Rezultatele bune au apărut deja. Direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes. Modernizarea s-a făcut la pachet cu alți pași, care au însemnat separarea de moștenirea fostei securități, predarea completă a arhivelor către CNSAS, un gest care am sperat că va fi preluat și de alte instituții, un lucru care nu s-a întâmplat. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat. Este momentul să constat că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece dion ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas. E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp. Funcția de director oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Închei această etapă cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere. Starea serviciului e acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8 – 9 ani. Îmi exprim aprecierea față de profesioniștii din SRI”, a precizat Eduard Hellvig.

Directorul SRI a mai afirmat că este un susţinător deschis al valorilor de securitate naţională şi al profesioniştilor oneşti din domeniul informaţiilor. „Și cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă își menține parcursul democratic și de profesionializare care i-au adus în prezent admirația și respectul partenerilor săi din țară, din UE și din NATO. Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un important lider politic european al secolului XX - «Singurul ghid al unui om este conștiința sa. Singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale. Este foarte imprudent să mergi prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili»”, a precizat Eduard Hellvig care a mai spus și că „declarația de azi e ultima în calitate de director al SRI”.

