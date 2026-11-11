 O senatoare AUR le cere agențiilor de rating să spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare | adevarul.ro
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O senatoare AUR le cere agențiilor de rating să spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare

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Senatoarea AUR Niculina Stelea a trimis miercuri, 11 noiembrie, scrisori oficiale către Standard & Poor’s, Moody’s Ratings și Fitch Ratings, după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că venirea AUR la guvernare ar putea determina scăderea ratingului de țară al României. Parlamentara le cere celor trei agenții să confirme dacă au transmis un asemenea avertisment și dacă au solicitat ca partidul să nu participe la guvernare.

Senatoarea AUR Niculina Stelea
Senatoarea AUR Niculina Stelea Foto: AUR

În documentele transmise, Niculina Stelea, secretar executiv al Senatului României, a prezentat declarațiile făcute de șeful statului în conferința de presă din 10 noiembrie și a solicitat un răspuns oficial privind corectitudinea acestora.

Senatoarea vrea să afle dacă agențiile internaționale au transmis că participarea AUR la guvernare ar afecta ratingul de țară și, în cazul în care afirmațiile președintelui sunt confirmate, dacă o asemenea poziție nu contravine suveranității României și principiilor democratice.

„Românii au dreptul să știe dacă locatarul de la Cotroceni a mințit sau nu când a declarat că el doar a acționat la ordinul agențiilor de rating. Le-am descris într-o scrisoare celor trei agenții ce a spus Nicușor Dan în catastrofala conferință de presă din 10 noiembrie și aștept un răspuns oficial din partea acestor structuri. Vrem și noi să știm dacă România mai e un stat suveran și dacă votul cetățenilor mai contează un pic”, a declarat Niculina Stelea.

Senatorul AUR a susținut că răspunsurile celor trei instituții sunt importante și în perspectiva anului electoral 2028, când, în opinia sa, ratingul de țară ar putea fi folosit ca argument în dezbaterea politică.

Niculina Stelea critică Guvernul Bolojan și invocă scumpirile și inflația

În același context, parlamentarul a criticat situația economică a României și a pus evoluția indicatorilor economici pe seama măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan.

Niculina Stelea a invocat deprecierea leului, creșterea prețurilor la carburanți și energie, inflația și contracția economică din ultimele trimestre.

„Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale speriind populația că ajunge euro la 5 lei. În realitate, ca urmare a guvernelor sale, euro este la 5,3 lei. Benzina și motorina au urcat de la 6 lei la 10, respectiv 11 lei. Inflația a măcinat aproape 20% din puterea de cumpărare a populației. Facturile la electricitate s-au dublat”, a afirmat senatoarea.

Aceasta a susținut că România a înregistrat cinci trimestre consecutive de contracție economică și că deficitul bugetar se menține la aproximativ 150 de miliarde de lei anual. 

„Agențiile de rating ori sunt oarbe la ce se întâmplă în România, ori există o înțelegere cu Sistemul politic parazit de la vârful statului român pentru a menține artificial o presiune uriașă asupra țării noastre în vederea manipulării dobânzilor la creditele antamate de Ministerul Finanțelor. Eu sper că agențiile de rating vor răspunde scrisorilor pe care le-am trimis și vor prezenta adevărul asupra criteriilor care au stat la baza deciziilor pe care le-au luat”, a mai declarat Niculina Stelea.

Ce a spus Nicușor Dan despre intrarea AUR la guvernare

Demersul senatorului vine după conferința de presă susținută marți seară, 10 noiembrie, de președintele Nicușor Dan. Acesta a afirmat că toate cele trei mari agenții internaționale de rating consideră că venirea AUR la putere ar avea consecințe negative asupra evaluării financiare a României.

„Toate cele trei mari agenții de rating o spun clar: venirea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului de țară”, a declarat șeful statului.

Președintele a explicat că percepția investitorilor asupra unui partid și politicile economice asociate acestuia pot influența costurile la care se împrumută un stat.

„AUR e considerat partid populist de toată piața financiară, investitori, piețe de rating. Am zeci de studii care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare crește rata dobânzii cu care țara se împrumută”, a mai spus Nicușor Dan.

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