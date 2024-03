O nouă colaborare politică: partidul lui Victor Ponta, negocieri cu AUR. Formațiunea lui Simion, vânătoare de candidați

Mai mulți membri ai Biroului Executiv al Pro România, partid fondat de Victor Ponta, ar putea candida pe listele alianței construite de AUR, fiind negocieri în derulare între cele două părți.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tănasă, a confirmat pentru „Adevărul” că formațiunea negociază cu membrii partidului condus de Victor Ponta în privința unei alianțe.

„Vă confirm că există discuții cu oameni din Biroul Executiv al Pro România, nu cu Victor Ponta sau Corina Crețu. Există mai mulți oameni în Biroul Executiv al Pro România care și-au manifestat dorința de a candida pe listele alianței AUR și în mod evident noi am făcut apel în repetate rânduri către toți cei care doresc să participe ca să ne batem cu PSD și cu PNL, vă invităm pe listele alianței AUR. Înțeleg că sunt undeva la 1200 de aleși locali care sunt în momentul acesta la Pro România. Toate candidaturile vor fi sub sigla alianței AUR. Nu va fi sub nicio altă siglă, toată lumea trebuie să candideze pe alianța AUR”, a explicat Dan Tănasă.

Informația a fost publicată inițial de G4Media, care susținea, citând surse politice, că se negociază o alianță politică sau electorală pentru alegerile locale și europarlamentare. Potrivit sursei citate, miza AUR, în contextul comasării alegerilor, ar fi asigurarea oamenilor necesari în birourile electorale atât la nivel local, cât și pentru europarlamentare.

Conform publicației citate, Victor Ponta e evitat să confirme concret informația, însă a afirmat că ”negocierile sunt făcute de către Secretarul General și ceilalți lideri Pro România. Eu cu siguranță nu candidez pentru nicio poziție – dar o să susțin acei candidați despre care cred că merită”.

Victor Ponta este consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.

Uşi larg deschise de AUR

Potrivit unei înregistrări publicate de Digi24, șeful AUR le-ar fi cerut membrilor din partid să primească pe oricine în partid, indiferent ce dubii sunt asupra acestora.

„Să primiți pe toată lumea! Avem alegeri în iunie, teoretic avem alegeri în septembrie și alegeri în decembrie. Avem nevoie de fiecare, oricine care nu candidează din partea PSD și PNL e binevenit. Unii o să fie trimiși doar să facă panaramă, scandal. Ați văzut Mehedinți, ați văzut Timiș, ați văzut cocota aia masculină de Laufer (Ilan Laufer, n.r.). Nu contează, noi suntem făcuți pentru a câștiga și o să vă rog pe fiecare dintre voi să vă mobilizați să avem liste complete în toate județele. Primiți-i pe toți, indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt. Țineți-i sub monitorizare, dar primiți-i pe toți, pentru că anul ăsta se termină în decembrie, nu în iunie, și avem nevoie de fiecare vot și avem nevoie să batem PSD-PNL la final, să nu mai poată PNL-PSD-UDMR să facă 50%”, le-ar fi spus George Simion colegilor săi într-o înregistrare.

O versiune mai lungă, publicată de G4Media, arată că șeful de partid le-ar mai fi transmis colegilor săi că va valida personal toți candidații de pe listele partidului: „Alegerea este la mine ca președinte al partidului și voi alege în primul rând oamenii muncitori și oamenii care au fost loiali în acești patru ani, cu fapta, cu prezența dar și demonstrând”.

În replică, liderul AUR susține că înregistrarea nu este autentică.