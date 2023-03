Nicușor Dan susține că va îndeplini marea majoritate a obiectivelor cerute de PNL

Edilul Capitalei susține că va îndeplini marea majoritate a celor 10 obiective stabilite de către conducerea PNL București. Nicușor Dan a precizat că majoritatea obiectivelor țin „de o evoluție”.

„Unele din ele sunt pe chestiuni care sunt deja începute. Situaţia celor zece puncte este diferită, dar până la cele şase luni o să vedeţi că marea majoritate (vor fi atinse - n.r.). (...) O parte dintre ele sunt chestiuni care ţin de o evoluţie... Probleme care au început acum un an şi jumătate, acum un an. La momentul potrivit o să fac un bilanţ", a declarat acesta, în cadrul unei declaraţii de presă, potrivit Agerpres.

Primarul general al Capitalei susține că are „un foarte mare respect” pentru alegătorii săi și tratează „cu mare responsabilitate” îndeplinirea celor zece obiective: „Eu am un foarte mare respect pentru oamenii care m-au votat şi o parte importantă dintre oamenii care m-au votat sunt votanţii acestui partid. De asta eu am tratat cu mare responsabilitate această sarcină".

În ceea ce privește alegerile din 2024 și posibilitatea să fie susținut de PNL, Nicușor Dan a precizat că este „foarte devreme” pentru o astfel de discuție.

„Cel puţin un an şi jumătate de acum o să facem administraţie şi în momentul ăla, sigur că suntem oameni politici, o să avem toate discuţiile politice necesare", a afirmat Nicuşor Dan, potrivit sursei citate.

PNL București i-a cerut primarul general, la începutul lunii februarie, să se ocupe de „zece urgențe” în următoarele șase luni, pentru a-i menține sprijinul politic în continuare. Nicușor Dan trebuie să îndeplinească cerințele liberalilor până pe 31 iulie 2023.

Liberalii îi cer edilului Capitalei să investească în termoficare, să nu piardă fonduri europene, creșterea ritmului de execuție la marile investiții, creșterea serviciilor publice de transport, demararea de „reforme instituționale reale” sau politici de urbanism. Iar PNL vine cu indicatori concreți de această dată, nu cu solicitări ambigue.