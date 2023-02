Condițiile PNL pentru Nicușor Dan, preludiu al retragerii sprijinului politic pentru primarul general | ANALIZĂ

PNL a condiționat continuarea sprijinirii proiectelor lui Nicușor Dan de îndeplinirea mai multor obiective până la 31 iulie. În spatele ușilor închise, liberalii pregătesc desprinderea totală de primarul general, potrivit informațiilor „Adevărul”.

PNL București a transmis miercuri seară cele „10 urgențe” pe care vor să le rezolve Nicușor Dan în următoarele șase luni, pentru a beneficia în continuare de sprijinul liberalilor. Pe scurt, liberalii îi cer să investească în termoficare, să nu piardă fonduri europene, creșterea ritmului de execuție la marile investiții, creșterea serviciilor publice de transport, demararea de „reforme instituționale reale” sau politici de urbanism. Iar PNL vine cu indicatori concreți de această dată, nu cu solicitări ambigue.

„Când ne-am asumat candidatura pentru un post în administrație, ne-am asumat să facem treabă în serviciul public. Asta ii cerem și Primarului General!”, a transmis Stelian Budjduveanu, viceprimar al Capitalei din partea PNL, într-un mesaj pe Facebook.

Însă în spatele ușilor închise, relația cu Nicușor Dan este una din ce în ce mai rece. „Condițiile nu sunt imposibile, dar într-adevăr sunt greu de îndeplinit, pentru că trebuie multă muncă, cooperare politică și pusă la muncă toată administrația din primărie, pentru că mullți de pe acolo nu știu de ce vin la muncă. Așadar, voință și mai multă muncă”, au precizat surse din PNL București pentru „Adevărul”.

Cu toate acestea, unele obiective sunt destul de dificile. De exemplu, liberalii vor finalizarea Pasajului Doamna Ghica și deschiderea circulației până la 31 iulie, deși inaugurarea e prevăzută pe 1 septembrie.

„Ca să punem în context chestiunea asta, pe mine m-au votat în 2020 susținătorii PNL. Acești oameni sunt reprezentați de PNL în București, deci mă voi uita cu mare responsabilitate la obiectivele pe care dumnealor mi le-au transmis. (...) O să mă uit la ele cu mare seriozitate”, a declarat Nicușor Dan, întrebat cum vede condițiile PNL.

Lipsă de susținere la centru

La nivel central, Nicușor Dan e văzut ca un eșec al formațiunii, în condițiile în care percepția e că PNL l-a ajutat în 2020, dar primarul general nu a apreciat sprijinul. Surse din conducerea PNL susțin că liberalii nu au nici cel mai mic gând de a veni să spună în următoarele luni că în 2024 îl vor susține pe Nicușor Dan. „Apropierea lui Nicușor Dan de Forța Dreptei, relația inexistentă cu liderii care contează, adică Bode sau Ciucă, precum și comunicarea deficitară, sunt premisele ruperii oricărei colaborări cu liberalii. Practic, amânăm retragerea sprijinului”, precizează un vicepreședinte PNL pentru „Adevărul”.

Potrivit unor surse politice, până și legătura cu Ciprian Ciucu, printre puținii lideri care era deschis să colaboreze cu Nicușor Dan, e acum inexistentă. Iar Ciucu, deși președinte al PNL București, controlează cu greu filiala. La nivelul Bucureștiului, poli importanți de putere sunt liderii de la Sectorul 1, precum și viceprimarul Stelian Bujduveanu și echipa acestuia.

În prezent, în PNL sunt căutate variante de candidat, fiind vehiculate doar două numele - Ciprian Ciucu și Sebastian Burduja, dar niciunul nu a vrut să se exprime privind posibilitatea reală a unei candidaturii la Primăria Generală de-a lungul timpului. Totodată, PNL evită să se vadă în situația să sprijine un candidat din afara partidului. „Să nu ajungem ca în 2016, când cu Predoiu am luat aproape 12% și am scos 8 consilieri generali”, amintesc sursele citate. În prezent, PNL are 12 consilieri generali din 55, după ce în 2020 a scos aproximativ 20%,

USR a precizat că în continuare îl sprijină pe Nicușor Dan, dar urmărește cu atenție orice decizie pe care o ia primarul general. Însă în Primăria Capitalei, Nicușor Dan.

PMP, enigmatic privind susținerea lui Dan

„Adevărul” a încercat să afle și poziția PMP pe subiect. Liderul PMP București, Sebastian Moise, a precizat pentru „Adevărul” că nu are cum să discute astăzi și doar mâine, adică în ziua votării bugetului, va fi disponibil. De asemenea, „Adevărul” l-a contactat pe secretarul general al PMP, Ionuț Simionca. Fostul deputat a punctat faptul că decizia pentru susținere sau retragerea sprijinului e la filiala București, așadar nu se poate pronunța.

Chestionat ce va face PMP în 2024, dacă va accepta să susțină și candidați comuni cu alte partide, Simionca a subliniat că e prematur: „Până în 2024 mai sunt doi ani. Noi suntem al treilea partid ca structuri. Am reînceput procesul de reconstrucția. Și la fiecare alegere am arătat de ce suntem în stare. E prematur să discutăm acum de candidaturi, alianțe”.