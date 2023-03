Culise. Ce aduce pentru PNL demisia lui Ciucu de la șefia organizației Capitalei

Demisia lui Ciprian Ciucu de la șefia PNL București va schimba abordarea filialei mai ales în ceea ce privește colaborarea cu Nicușor Dan, dar și raportarea la USR și PSD, susțin surse liberale pentru „Adevărul”

Primarul Sectorului 6 a spus adio funcției de președinte al Capitalei la aproape un an și jumătate de la câștigarea ei, înainte de Congresul PNL din septembrie 2021. Deși parte a „echipei câștigătoare”, Ciucu nu a fost nici un susținător din aripa dură a lui Florin Cîțu, nici ulterior vreo persoană care să încerce să intre în grațiile lui Nicolae Ciucă. Mai mult, acesta a fost printre cei care nu au fost de acord cu alierea cu PSD la nivel național, însă a acceptat decizia conducerii și a precizat că odată stabilită o strategie la nivel central, el încetează orice critică.

Motivul invocat public de Ciucu pentru demisie: nevoia de mai mult timp pentru a se dedica administrației publice, dat fiind că e primar. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din #Sectorul6”, a fost anunțul sec al lui Ciucu pe Facebook.

Ce urmează și care e situația internă

Decizia lui Ciucu în primul rând îi ușurează lui viața politică. De la cârma PNL București era văzut ca potențial candidat al formațiunii în 2024 la Primăria Generală. Însă în lipsa unui sprijin din partea mai multor formațiuni și intrarea în competiție a lui Nicușor Dan, șansele sale nu erau prea mari. Prin urmare, va putea să-și vadă de Primăria Sectorului 6, acolo unde cu greu va putea fi înlocuit.

De asemenea, face viața mai ușoară colegilor care ar fi dispuși să poarte negocieri inclusiv cu PSD, în condițiile în care o bună parte a organizației București vrea delimitarea totală de Nicușor Dan și renegocieri cu USR. Ciucu era din aripa reformistă și perceput ca un politician care rupea din voturile electoratului USR.

O problemă pentru Ciucu era și faptul că nu controla organizația, deși el era președinte. Cel mai puternic pol de putere era cel de la Sectorul 1, grupat în jurul lui Sebastian Burduja, care a reușit să impună majoritatea numirilor politice ca parte a normei pentru București. De asemenea, putere în filială avea și Stelian Bujduveanu, care la rândul său are mai mulți lideri vechi cu influență din fostul PDL.

Favorit pentru preluarea interimatului la șefia organizației PNL este Sebastian Burduja, politician agreat inclusiv de social-democrați. Surse din PNL au precizat pentru „Adevărul„ că în actualul context e de așteptat ca retragerea sprijinului pentru Nicușor Dan să aibă loc înainte de această vară, când are termenul-limită pentru a respecta decalogul liberal.

Mai mult, liberalii nu văd cu ochi buni toată regruparea de partide mai mici (Forța Dreptei, PMP) sau mai mari (USR) în spatele lui Nicușor Dan. Conlucrarea pe viitor e văzută ca imposibilă din moment ce un partid ca Forța Dreptei, desprins din PNL, atacă încontinuu formațiunea liberală, dar la București ar trebui să existe colaborare.