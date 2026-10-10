Nicușor Dan a participat la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ), unde a vorbit despre rolul formațiunii în istoria României și despre valorile pe care le consideră importante pentru societatea actuală. Președintele a atras atenția asupra riscurilor la adresa democrației, a creșterii populismului și a valurilor de ură din societate.

Nicușor Dan a afirmat că aniversarea celor 100 de ani ai partidului reprezintă mai mult decât un moment festiv, fiind legată de conștiința națională și democratică a românilor.

„Partidul Național Țărănesc a fost, înainte de toate, un promotor al unor valori, promotor al moralității, promotor al responsabilității, promotor al loialității față de statul român și promotor al demnității în viața politică”, a declarat președintele, sâmbătă dimineață.

Nicușor Dan: „Democrația este pusă în discuție”

Șeful statului a amintit contribuția istorică a PNȚ, de la lupta pentru drepturile românilor din Transilvania și implicarea în realizarea Unirii din 1918 până la activitatea liderilor Iuliu Maniu și Ion Mihalache. El a evidențiat și persecuțiile suferite de membrii partidului în perioada comunistă, când mii de persoane au fost arestate, persecutate sau deportate.

Potrivit președintelui, valorile promovate de formațiune au rămas relevante și după căderea comunismului, inclusiv în ceea ce privește orientarea euroatlantică a României.

Nicușor Dan a avertizat că democrația nu trebuie considerată un câștig definitiv și că sprijinul pentru acest sistem politic nu este unanim în societate.

„Vorbim puțin de valori. În primul rând, democrația, și e important să o reafirmăm, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna, și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm, în sondaje de opinie, românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a spus acesta.

Apel la responsabilitate și respect în societate

Președintele a vorbit și despre importanța valorilor creștin-democrate, în special în contextul manifestărilor de ură din societate. El a subliniat că iubirea aproapelui și respectul față de ceilalți trebuie să fie repere ale conviețuirii, cu păstrarea caracterului laic al statului.

Un alt subiect abordat a fost creșterea populismului, pe care Nicușor Dan a pus-o în opoziție cu responsabilitatea și cu soluțiile bazate pe realitate.

„Este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi, pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai evidențiat nevoia de loialitate față de statul român și de recâștigare a încrederii în instituții, în contextul în care pesimismul și neîncrederea sunt prezente în numeroase zone ale societății.

La finalul discursului, președintele a salutat inițiativa parlamentară privind Centenarul PNȚ și a anunțat că legea dedicată aniversării a fost promulgată cu câteva zile înainte și a intrat în vigoare chiar în ziua evenimentului.