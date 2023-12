Nicuşor Dan: Am speranţa că o să existe înţelegerea în partidele de dreapta pentru un candidat unic la PMB

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a exprimat speranţa că partidele de dreapta vor avea înţelepciunea să aibă un candidat unic pentru Primăria Capitalei la alegerile locale de anul viitor.

„Noi tot timpul suntem în această paradigmă pentru Bucureşti şi acum suntem destul de departe de momentul alegerilor, şi strategia pentru locale e cumva privită împreună cu strategia pentru parlamentare, pentru prezidenţiale, deci eu cred că încă suntem departe de momentul în care decizia este luată şi am speranţa că o să existe înţelegerea în fiecare din partidele de dreapta să se ajungă la un candidat unic”, a susținut primarul la B1 Tv.

Nicușor Dan a mai explicat „avem în istorie anul 2020, când la presiunea publicului de dreapta, sătul de guvernare PSD-Firea, partidele de dreapta au ajuns să facă o înțelegere în București și a câștigat dreapta Bucureștiul, și avem momentul nefericit 2016, când partidele de dreapta împreună aveau mai mult decât PSD, dar nu s-au unit și a câștigat Gabriela Firea”, a mai explicat primarul.

„Administrativ, am avut o relaţie foarte bună cu PNL, aşa cum am avut-o cu USR şi cu PMP, în tot acest mandat. Săptămâna trecută am avut două şedinţe de Consiliu General care au decurs foarte bine”, susține Nicuşor Dan.

În același timp, din PNL, ministrul Sebastian Burduja, a susținut că și-ar putea asuma într-o cursă electorală cum e cea pentru Primăria Municipiului București.

Întrebat dacă se vede mai degrabă candidat la Primăria Sectorului 1, în condițiile în care a condus această organizație până de curând, sau la Primăria Capitalei, dată fiind noua responsabilitate, de președinte interimar pe tot Bucureștiul, Sebastian Burduja a dat de înțeles că e vorba despre o candidatură în 2024 pentru a doua cea mai votată funcție din România, după cea de președinte al României, cea de edil al Capitalei.