Abrudean îi avertizează pe liberalii care contestă deciziile PNL în instanță: „Te situezi în afara partidului”

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, 9 noiembrie, că membrii PNL care contestă în instanță deciziile conducerii partidului se plasează, din punct de vedere politic, în afara formațiunii, comentând decizia Biroului Politic Naţional de a le acorda un termen de 10 zile pentru a-și retrage acțiunile din instanță.

Robert Sighiartău, Ilie Bolojan și Mircea Abrudean Foto: Inquam / George Călin

Întrebat despre situația parlamentarilor vizați de hotărârea Biroului Politic Național, Abrudean a precizat că nu este implicat direct în luarea unei eventuale decizii de sancționare, însă a invocat o chestiune de principiu, potrivit Agerpres.

„O chestiune de logică banală de bun simţ spune că, atunci când nu respecţi decizia unui for superior de partid, înseamnă că te situezi în afara acelui partid, despre asta este vorba. Este o chestiune logică şi simplă, intrând sigur prin tot felul de aspecte procedurale care trebuie clarificate”, a declart președintele Senatului

Abrudean a spus că nu știe dacă parlamentarii care au contestat deciziile PNL își vor retrage acțiunile din instanță, însă a arătat că statutul formațiunii permite luarea unor măsuri în astfel de situații.

Referitor la posibilitatea ca eventuale sancțiuni să fie contestate în justiție, acesta a răspuns: „Vom vedea dacă vom ajunge în această situaţie, să vedem după cele 10 zile ce se întâmplă”.

„Tu îmi blochezi partidul şi îmi spui: fă alegeri”

La rândul său, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a susținut că procesele deschise împotriva partidului afectează funcționarea formațiunii. Potrivit acestuia, pentru mulți liberali, activitatea PNL este „oarecum blocată” de litigiile aflate pe rol și de solicitările privind organizarea unor alegeri interne.

„Tu îmi blochezi partidul şi îmi spui: fă alegeri”, a declarat Fenechiu, care a catalogat decizia conducerii de a acorda un răgaz de 10 zile drept „o decizie cât se poate de corectă”.

„Cei care nu votează cu grupurile şi continuă demersurile vor fi scoşi din grupuri”

Fenechiu a explicat că măsura anunțată de președintele PNL, Ilie Bolojan, vizează excluderea din grupurile parlamentare a celor care continuă demersurile judiciare împotriva partidului și nu respectă deciziile grupurilor liberale.

„Cei care nu votează cu grupurile şi continuă demersurile vor fi scoşi din grupuri”, a precizat Fenechiu, adăugând că termenul acordat este „un termen decent”.

Biroul Politic Național al PNL a decis duminică să le ofere un termen de 10 zile liberalilor care au contestat în instanță hotărârile partidului pentru a-și retrage acțiunile și pentru a-și clarifica poziția politică. Printre semnatarii acțiunilor în justiție se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea și Hubert Thuma.