NATO promite să întărească și mai mult Flancul Estic. Cum au decurs discuțiile de la București

NATO va întări Flancul Estic al Alianței, precizare făcută de secretarul general Jens Stoltenberg, aceasta fiind una din solicitările pe care au insistat în ultimele zile diplomația de la București și Klaus Iohannis.

Miniștrii de Externe din cele 30 de state ale NATO, precum și secretarul general al Alianței, au venit la București pentru reuniunea ministerială începută ieri și care va continua până în această seară. De asemenea, în România sunt și șefi de Guvern, cum e cazul Nataliei Gavriliță, prim-ministrul Republicii Moldova. Inclusiv liderul diplomației Statelor Unite, Anthony Blinken, a venit la București, pentru discuții mai ales despre securitatea regională, în contextul războiului din Ucraina, dar și al crizei energetice.

Reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO are loc într-un moment simbolic, la două decenii de când România a fost invitată să facă parte din NATO.

Într-o declarație în cadrul Forumului Aspen, organizat marți dimineață, pe 29 noiembrie, secretarul general al NATO a subliniat că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să apere fiecare centimetru al statelor membre, în timp ce secretarul general al NATO, Mircea Geoană, a precizat că Alianța se asigură că rămâne scăzut riscul unei escaladări a conflictului și a tensiunilor dintre NATO și Federația Rusă în contextul războiului purtat de Moscova pe teritoriul Ucrainei, în vecinătatea granițelor alianței.

Apărarea fiecărui centimetru

„NATO este aici, NATO este vigilentă şi este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a afirmat Stoltenberg. Totodată, șeful NATO a explicat că deși statele NATO și aliații nu fac parte din conflictul din Ucraina, pun la dispoziție, „într-o manieră fără precedent, sprijin Ucrainei, deoarece Ucraina este o naţiune care are dreptul de a se apăra, drept înscris în Carta ONU”.

Cu o zi în urmă, într-o conferință de presă alături de șeful NATO, Klaus Iohannis avea o declarație care indica una din solicitările esențiale ale României „Este nevoie de mai multă forță de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început, ca să fiu foarte specific, și chiar astăzi, cu domnul secretar general, am discutat aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliați, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a putea reprezenta o descurajare și apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente pre-poziționate”, afirma Iohannis. De asemenea, șeful statului puncta faptul că trebuie concretizate declarațiile generice și fiecare stat trebuie să știe ce are de făcut în caz de escaladare a situației.

Într-o conferință de presă de marți, Stoltenberg a subliniat că NATO a urmărit în ultimele luni să sprijine și mai mult Flancul Estic, iar acest lucru va continua, așa cum a fost solicitat. „În momentul de faţă nu facem nimic altceva decât să ne sporim prezenţa militară şi, parţial, ne orientăm spre echipamente pre-poziţionate, crescând astfel disponibilitatea forţelor noastre de a acţiona sau de a ne consolida prezenţa acolo unde este nevoie, cum e Marea Neagră”, a punctat secretarul general al NATO.

Marea Neagră, în atenția NATO

Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe, președintele Klaus Iohannis a discutat cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, despre continuarea sprijinului aliaţilor pentru Ucraina, pentru Republica Moldova, cât și pentru accederea României în programul Visa Waiver. Cei doi lideri au abordat și subiectul crizei energetice.

„SUA nu au aliat mai bun decât România”, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken în timpul conferinței de presă comună susținută alături de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cu care a discutat, totodată, despre posibilitatea consolidării rezilienței în regiunea Mării Negre, privind statutul de rută comercială și energetică majoră.

SUA, cu ochii pe corupție

Secretarul de stat al SUA a mai arătat că Statele Unite rămân angajate în sprijinirea eforturilor României de a-şi consolida mai mult statul de drept şi de a combate corupţia. „SUA nu pot să îşi dorească un aliat mai marcant şi angajat ca România, o ţară care găzduieşte mii de militari americani şi NATO, pe bazele aeriene şi navale, în serviciul alianţei. Ţările noastre colaborează strâns la operaţiunile la Marea Neagră care sunt şi vor fi un focus important strategic pentru NATO”, a afirmat Antony Blinken.

La rândul său, în deschiderea reuniunii miniștrilor de Externe NATO, Klaus Iohannis a repetat pentru a înțelege toți aliații că deciziile adoptate în cadrul Summitului NATO de la Madrid, în special cele care fac referire la Flancul Estic, trebuie să fie implementate cât mai curând, să nu mai fie tergiversate lucrurile.

Nou ambasador SUA la București

Bogdan Aurescu a anunțat, în conferința de presă cu omologul american, faptul că peste Ocean are loc audierea viitorului ambasador al Statelor Unite în România. „Astăzi are loc audierea în Congresul SUA al viitorului ambasador al SUA la Bucureşti şi mă bucur că avem această coincidenţă care totuşi cred că nu e chiar o coincidenţă”, a afirmat Aurescu.