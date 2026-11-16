 Migrația ilegală, anchetată în Parlament. Avertismentul unui analist: „Să nu fie confundați muncitorii străini cu infractorii” | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Migrația ilegală, anchetată în Parlament. Avertismentul unui analist: „Să nu fie confundați muncitorii străini cu infractorii”

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Parlamentarii vor ancheta migrația ilegală, dar riscă să alimenteze suspiciuni asupra unei categorii de care economia românească are tot mai multă nevoie. Analistul Cristian Roșu explică ce ar trebui să verifice noua comisie, de la activitatea autorităților până la abuzurile firmelor care recrutează muncitori străini, și ce capcană trebuie să evite.

Sala Parlamentului
PSD și AUR au susținut aceleași numiri și inițiative în Parlament Foto: Pixabay

Camera Deputaților a aprobat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală în România. Deputații vor analiza legalitatea intrării și șederii cetățenilor străini, infracțiunile și contravențiile înregistrate în rândul acestora, dar și eventualele abuzuri ale firmelor care recrutează muncitori din afara Uniunii Europene. Comisia va putea solicita informații instituțiilor statului și va formula recomandări pentru modificarea legislației. 

Dincolo de componenta de control, ancheta deschide o dezbatere cu implicații economice și sociale, într-un moment în care numeroase companii din România se bazează pe angajați recrutați din afara Uniunii Europene.

Migrația, o temă cu miză politică

„Inițiativa AUR are și o miză politică. Practic, aduce în dezbatere o temă care a devenit importantă în Europa Occidentală. Odată cu creșterea numărului de lucrători străini, e legitim ca Parlamentul să întrebe dacă instituțiile românești au datele și capacitatea necesare pentru a gestiona fenomenul”, explică pentru „Adevărul” analistul politic Cristian Roșu.

Acesta invocă două cazuri recente care au readus în atenție riscurile asociate gestionării migrației. Pe 11 noiembrie, Serviciul Român de Informații a anunțat că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili, în urma unor suspiciuni de radicalizare.

Separat, într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, mai mulți lucrători srilankezi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri. Acuzațiile din dosarul penal nu echivalează însă cu stabilirea vinovăției.

Analistul consideră că utilitatea comisiei va depinde de capacitatea parlamentarilor de a clarifica dimensiunea fenomenului și de a face distincția între persoanele aflate legal în România și cele care încalcă legislația privind șederea.

„Cele două cazuri merită tratate cu seriozitate, iar oamenii care vin legal să muncească în România merită să fie judecați după propriile fapte, nu începută o vânătoare de vrăjitoare”, precizează Cristian Roșu.

În condițiile în care numeroase companii românești angajează muncitori din afara Uniunii Europene, dezbaterea parlamentară poate avea efecte și asupra percepției publice.

„Ar fi paradoxal ca statul să le aprobe venirea pentru că economia românească are nevoie de ei, iar dezbaterea din Parlament să-i facă suspecți în ochii publicului”, avertizează analistul.

Ce schimbări ar putea aduce ancheta pentru firmele care angajează străini

Analistul atrage atenția că ancheta ar trebui să vizeze și responsabilitatea firmelor care aduc muncitori străini în România. În opinia sa, autoritățile trebuie să verifice nu doar respectarea condițiilor de intrare și ședere, ci și modul în care angajatorii și firmele de recrutare își îndeplinesc obligațiile.

„Statul aprobă venirea lucrătorilor străini pentru că firmele au nevoie de ei. Cine verifică apoi dacă firmele de recrutare și angajatorii își respectă obligațiile? Ce se întâmplă cu omul care vine cu acte în regulă și descoperă că locul de muncă promis nu există? Răspunsurile pot duce la controale mai bune și la reguli mai clare.”

Un alt risc identificat de analist este generalizarea suspiciunilor asupra tuturor cetățenilor străini, indiferent de statutul lor legal sau de comportament.

„Dacă la audieri se vorbește la grămadă despre ședere ilegală, permise de muncă și dosare penale, suspiciunea ajunge să cadă și asupra oamenilor care au venit aici cu contract și își văd de treabă”, avertizează Cristian Roșu.

Prin urmare, comisia va trebui să delimiteze clar trei probleme distincte: migrația ilegală, încălcarea obligațiilor de către angajatori și infracțiunile comise de anumite persoane. Aceste situații nu sunt echivalente, iar concluziile anchetei ar putea influența atât politicile statului în domeniul migrației, cât și situația lucrătorilor străini de care depind numeroase companii din România.

Comisia de anchetă privind migrația ilegală a fost aprobată pe 11 noiembrie, cu 145 de voturi pentru, 83 împotrivă și două abțineri. Dintre voturile favorabile, 63 au venit de la PSD și 55 de la AUR. PNL și USR s-au pronunțat majoritar împotriva înființării forului parlamentar.

Ghid de cumpărături

Laptop pentru muncă, gaming sau divertisment? Cum alegi configurația care merită fiecare leu la Chillmas Deals 2026: reduceri de până la 54%
Cele mai bune laptopuri Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”
Thumbnail png
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
Cum reușesc nordicii să-și încălzească locuințele la -30 de grade, fără să plătească facturi uriașe
stirileprotv.ro
image
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Cine este Raluca, cea mai sexy soție de la FCSB: a făcut furori în modelling! Galerie Foto
fanatik.ro
image
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Alimentele aparent inofensive care cresc riscul de hipertensiune. Ce recomandă cardiologii să consumăm pentru a reduce colesterolul
click.ro
image
Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
cancan.ro
image
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
newsweek.ro
image
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
prosport.ro
image
Micul oraș din Transilvania de unde NATO poate supraveghea o regiune întreagă. De ce a devenit atât de important pentru SUA
playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul lui”
digisport.ro
image
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul îi ia locul lui Daniel Craig în celebra franciză. Ce a declarat după anunțul oficial
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
George Simion, în culmea fericirii! Soția lui, Ilinca, a adus pe lume o fetiță. Ce nume au ales cei doi pentru micuță
romaniatv.net
image
ANAF a trimis aproape 7.000 de notificări la contribuabilii români. O platformă va găsi neconcordanțe în câteva minute
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Horoscop marți, 17 noiembrie. Bani în plus pentru Tauri, un nou început pentru Lei
click.ro
image
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
click.ro
Sarah Miles în 1972 în rolul Lady Caroline Lamb, Profimedia (1) jpg
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen și a provocat un scandal monstru în înalta societate
okmagazine.ro
Clint Eastwood Foto Profimedia jpg
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului
okmagazine.ro
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit în orașul antic Larsa
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit de arheologi. Construcția dezvăluie secretele unuia dintre marile orașe ale Mesopotamiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Liderii din Silicon Valley cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. „Cred că a învăţat o lecţie importantă”
O petiţie în care se cere ca Jensen Huang să fie repus în funcţia de director general al Nvidia a atras peste 178.000 de semnături, inclusiv oameni importanţi din Silicon Valley, la patru zile după demisia lui.
În lume 19:47
Misiunile de evaluare a dronelor din Marea Neagră, amânate din cauza vremii. Anunțul MApN
MApN a amânat luni, 16 noiembrie, misiunile de evaluare pirotehnică a fragmentelor de drone semnalate în Marea Neagră, în zonele Mangalia și Sfântu Gheorghe, după ce cele două ambarcațiuni implicate în operațiuni au revenit la țărm din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.
Evenimente 19:35
România, pe podiumul creșterii economice din UE. „A doua cea mai mare creștere”, anunță Luca Niculescu
Luni seară, premierul Luca Niculescu a precizat, la Forumul AmCham România, că țara noastră „a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”.
Economie (Adevărul financiar) 19:29
De la un interviu de angajare fals la un furt de 6,3 miliarde de dolari. Cum au fost păcăliți angajații Binance
Un laptop infectat printr-o falsă recrutare și echipamente de refrigerare conectate la internet au devenit punctele de intrare pentru două atacuri cibernetice cu efecte majore. În cazul Binance, hackerii au ajuns la sistemele care autorizau tranzacțiile și au transferat 6,3 miliarde de dolari.
Economie (Adevărul financiar) 19:25
Nouă manevră a Kremlinului? Parlamentari ruși ar fi fost instruiți să se pregătească pentru încheierea războiului și întoarcerea trupelor de pe front
Parlamentarii ruși loiali Kremlinului ar fi primit instrucțiuni să se pregătească pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru o întoarcere bruscă a tuturor trupelor de pe linia frontului, scrie The Sun.
Rusia 19:22
Soția lui George Simion a născut o fetiță. Ce nume ar fi ales liderul AUR și partenera sa pentru micuță
George Simion și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară. Fetița s-a născut luni, 16 noiembrie. Cei doi mai au împreună un băiețel, Radu, venit pe lume în aprilie 2024.
Evenimente 19:17
O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor
baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Economie (Adevărul financiar) 10:56
Video A fost ales noul James Bond. Ce actor celebru îi ia locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007
4ed583ac 476c 4711 bb63 08b55a87011c jpg webp
Vedete 17:30
Lia Olguța Vasilescu propune comasarea județelor după un nou model: „Interesul ar trebui să fie absorbția de fonduri europene”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 16:13
O universitate trece la cursuri online din cauza facturilor la încălzire. Ministerul Educației critică decizia
image png
Educație 14:03
Fructul obișnuit din supermarket care poate aduce beneficii inimii, imunității și digestiei
pexels rossella fasoli 507860397 16154014 jpg
Societate 17:06
Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri
andreea pirui png
Cluj-Napoca 14:54
Decizie definitivă în cazul Cristi Dănileț. De ce refuză ÎCCJ să anuleze sancțiunea salarială primită pentru postările de pe Facebook, după hotărârea CEDO
Audieri candidaţi Curtea Constituţională - Comisii Juridice - Cristi Danileţ - 27 apr 2022 / FOTO Inquam Photos / George Călin
Evenimente 12:08

Click!

image
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

OK! Magazine

image
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului