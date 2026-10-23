 Luca Niculescu, plan urgent pentru siguranța copiilor în școli, după incidentele violente din Bistrița și Ploiești | adevarul.ro
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Video Luca Niculescu, plan urgent pentru siguranța copiilor în școli, după incidentele violente din Bistrița și Ploiești

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Premierul Luca Niculescu a anunțat că va avea o reuniune de lucru cu miniștrii și instituțiile responsabile pentru elaborarea unui plan integrat de creștere a siguranței în școli, după incidentele grave de violență din Bistrița și Ploiești.  

Premierul Luca Niculescu.
Premierul Luca Niculescu. Foto: MALINA NOROCEA

Luca Niculescu a deschis ședința de Guvern cu un mesaj de solidaritate pentru copiii și profesoara răniți în incidentele din ultimele zile. Premierul le-a transmis acestora și familiilor lor că beneficiază de sprijinul Guvernului și le-a urat însănătoșire grabnică.

„Aceste cazuri grave de violență din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înțelegem teama, înțelegem revolta părinților și a profesorilor, pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați și nu un loc în care le este teamă să meargă”, a declarat premierul.

Acesta a subliniat că niciun copil nu ar trebui să se teamă să meargă la școală și că părinții trebuie să aibă încredere că cei mici se întorc în siguranță acasă.

Plan integrat pentru prevenirea violenței în școli

Imediat după ședința de Guvern, Luca Niculescu a convocat o întâlnire cu miniștrii și instituțiile responsabile, pentru stabilirea unui plan de măsuri care să crească siguranța în unitățile de învățământ.

Potrivit premierului, documentul va include responsabilități clare pentru instituțiile implicate, măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

Niculescu a precizat că unii miniștri au venit deja cu propuneri, însă a insistat asupra necesității unor măsuri coordonate, care să nu se limiteze la reacții după producerea unor incidente grave.

Pentru că nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul a adăugat că siguranța copiilor reprezintă o responsabilitate fundamentală a statului și o prioritate pentru Guvern.

Atacurile din Pitești și Bistrița, în centrul preocupărilor privind siguranța în școli

Declarațiile premierului vin după două incidente grave petrecute în unități de învățământ din România.

La Pitești, un elev în vârstă de 15 ani a venit la liceu cu o macetă și și-a atacat doi colegi. Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Într-un alt caz, petrecut la Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Cele două incidente au readus în atenție problema violenței în școli și necesitatea unor măsuri care să protejeze elevii și cadrele didactice.

În urma atacului de la Pitești, ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat că intenționează să discute cu premierul despre suplimentarea personalului de pază din unitățile de învățământ. Printre propunerile sale se numără angajarea a aproximativ 1.000 de paznici în plus, creșterea numărului de consilieri psihologici și modificarea legislației pentru înăsprirea pedepselor în cazul agresiunilor asupra profesorilor.

La rândul său, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că va acorda prioritate reformei legislației penale privind sancționarea acestor fapte și condițiile răspunderii penale a minorilor.

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