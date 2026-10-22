 De la Ministerul de Externe la Palatul Victoria. Cine este diplomata care va conduce cabinetul premierului | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Foto De la Ministerul de Externe la Palatul Victoria. Cine este diplomata care va conduce cabinetul premierului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu, funcție cu rang de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Diplomata lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2011 și a ocupat, de-a lungul carierei, mai multe poziții de conducere, inclusiv pe cea de director de cabinet al fostului ministru de Externe Luminița Odobescu.

Cine este diplomata care va conduce cabinetul premierului Luca Niculescu.
Cine este diplomata care va conduce cabinetul premierului Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Decizia de numire a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Documentul prevede că Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion preia funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion și-a început activitatea în MAE în 2011, la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles. În 2018, a devenit consilier diplomatic, iar patru ani mai târziu a fost numită director general în cadrul ministerului.

image
Foto: X/@Mistefan2014

Ulterior, diplomata a ocupat funcția de director de cabinet al ministrului Afacerilor Externe Luminița Odobescu.

În 2019, pentru contribuția la organizarea și desfășurarea Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, a fost decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Distincția i-a fost acordată de președintele Klaus Iohannis.

În august 2024, tot printr-un decret semnat de Klaus Iohannis, aceasta a primit gradul diplomatic de ambasador.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion este căsătorită cu Constantin Adrian Simion, care lucrează, de asemenea, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Cea mai recentă declarație de avere disponibilă public, completată în 2024, arată că Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion deține un apartament de 90 de metri pătrați în București, cumpărat în 2013, și un autoturism BMW fabricat în 2019.

În document mai este menționată o cotă de 50% dintr-o casă de 100 de metri pătrați din Brăila, precum și din terenul aferent, în suprafață de 271 de metri pătrați. Proprietățile au fost dobândite prin moștenire în 2024.

Pentru anul anterior depunerii declarației, diplomata a raportat venituri salariale de 126.799 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, echivalentul unei medii de aproximativ 10.567 de lei pe lună.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
gandul.ro
image
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
mediafax.ro
image
Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf. Exclusiv
fanatik.ro
image
Armata are nevoie de zeci de piloți. Ce calități sunt necesare și de câți ani de pregătire e nevoie pentru a ajunge la manșa unui avion de luptă
libertatea.ro
image
„Nașul” IA: Trebuie să ne împrietenim cu roboții, altfel suntem terminați
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Bilete de tratament balnear gratuite în 2026. Pensionarii care pot beneficia de 16 zile de cazare, masă și recuperare medicală
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Greșeala pe care mulți șoferi o fac când își aleg anvelopele. Ce recomandă specialiștii
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe
playtech.ro
image
Lovitură majoră după modelul Șucu! Șeful clubului din SuperLigă tocmai a preluat o echipă în campionatul unde se investesc sute de milioane de euro: „Numai stadionul a costat 40”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a făcut așa ceva”
digisport.ro
image
După pensionare, au renunțat la agitația orașului pentru o insulă doar a lor. Acum, scot proprietatea la vânzare și se întorc la Londra. Ce i-a determinat să-și schimbe planurile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”
click.ro
image
Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere”
click.ro
image
Cele 3 zodii pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Weekendul vine cu rezolvări la probleme grave pentru acești nativi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Un zbor similar cu cinci aeronave Grumman TBF Avenger
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare