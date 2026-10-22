Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu, funcție cu rang de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Diplomata lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2011 și a ocupat, de-a lungul carierei, mai multe poziții de conducere, inclusiv pe cea de director de cabinet al fostului ministru de Externe Luminița Odobescu.

Cine este diplomata care va conduce cabinetul premierului Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Decizia de numire a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Documentul prevede că Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion preia funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion și-a început activitatea în MAE în 2011, la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles. În 2018, a devenit consilier diplomatic, iar patru ani mai târziu a fost numită director general în cadrul ministerului.

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Ulterior, diplomata a ocupat funcția de director de cabinet al ministrului Afacerilor Externe Luminița Odobescu.

În 2019, pentru contribuția la organizarea și desfășurarea Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, a fost decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Distincția i-a fost acordată de președintele Klaus Iohannis.

În august 2024, tot printr-un decret semnat de Klaus Iohannis, aceasta a primit gradul diplomatic de ambasador.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion este căsătorită cu Constantin Adrian Simion, care lucrează, de asemenea, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Cea mai recentă declarație de avere disponibilă public, completată în 2024, arată că Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion deține un apartament de 90 de metri pătrați în București, cumpărat în 2013, și un autoturism BMW fabricat în 2019.

În document mai este menționată o cotă de 50% dintr-o casă de 100 de metri pătrați din Brăila, precum și din terenul aferent, în suprafață de 271 de metri pătrați. Proprietățile au fost dobândite prin moștenire în 2024.

Pentru anul anterior depunerii declarației, diplomata a raportat venituri salariale de 126.799 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, echivalentul unei medii de aproximativ 10.567 de lei pe lună.