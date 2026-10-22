 Premierul Luca Niculescu a convocat o ședință pe tema siguranței în școli, după atacurile de la Bistrița și Pitești | adevarul.ro
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Premierul Luca Niculescu a convocat o ședință pe tema siguranței în școli, după atacurile de la Bistrița și Pitești

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Premierul Luca Niculescu a convocat pentru vineri, 23 octombrie, o ședință de lucru la Palatul Victoria, dedicată siguranței în unitățile de învățământ, în contextul celor două incidente violente petrecute în această săptămână în școli din Bistrița și Pitești.

Luca Niculescu, la preluarea mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie
Luca Niculescu, la preluarea mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie Foto: Facebook/Luca Niculescu

Reuniunea este programată să înceapă la ora 9:00 și vine după recentele atacuri din școli care au readus în atenție problema securității în mediul școlar.

Cel mai recent incident a avut loc joi, 22 octombrie, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de clasa a IX-a a intrat în școală cu o macetă și a rănit doi colegi, pe fondul unui conflict anterior. 

Atacul a avut loc la doar trei zile de la un altul petrecut luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani. 

„Toleranţă zero faţă de violenţă şi de portul de arme albe” 

Amintim că premierul a transmis miercuri că autoritățile pregătesc măsuri concrete pentru creșterea siguranței în școli.

„Siguranţa elevilor şi a profesorilor este linia roşie de la care nu ne abatem”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a precizat că Executivul lucrează la „un plan concret de acţiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanţii părinţilor, asociaţiile de psihologi şi cadrele didactice”.

Printre măsurile avute în vedere se numără „prezenţă activă şi preventivă în zonele şcolare, toleranţă zero faţă de violenţă şi de portul de arme albe şi sprijin psihologic real în fiecare şcoală unde este nevoie”, a subliniat premierul.

Declarațiile au fost făcute la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie, și de către ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ionescu.

„Solicit ca organele judiciare să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar” 

Amintim că Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat joi seară că ministerul pe care îl conduce va acorda prioritate reformei legislației penale privind „standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale”. 

„Violența în școli este inacceptabilă! Solicit ca organele judiciare să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar. Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale privind standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale precum și condițiile răspunderii penale a minorilor”, a transmis Radu Marinescu într-o postare pe Facebook.

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