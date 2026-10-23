 Luca Niculescu aprobă alorcarea a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei și a variolei la ovine și caprine, din rezervele strategice ale UE | adevarul.ro
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Video Luca Niculescu aprobă alorcarea a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei și a variolei la ovine și caprine, din rezervele strategice ale UE

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Guvernul va aproba donația a 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele strategice ale Uniunii Europene pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei la ovine și caprine. Primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, iar ANSVSA va organiza o campanie de vaccinare de urgență la nivel național. Totodată, premierul Luca Niculescu le-a cerut miniștrilor să accelereze îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin PNRR, pentru ca România să nu piardă fonduri europene.

Premierul Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu Foto: Facebook

Premierul Luca Niculescu a anunțat, la începutul ședinței extraordinare de Guvern, aprobarea donației europene de 1,1 milioane de doze de vaccin destinate combaterii pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine.

Măsura vine în sprijinul crescătorilor români, care se confruntă cu pierderi economice din cauza focarelor de boală și a restricțiilor impuse comerțului cu animale vii.

„Azi vom lua o măsură concretă pentru protejarea sectorului zootehnic și pentru sprijinirea crescătorilor români de ovine și caprine, care se confruntă cu pierderi economice din cauza bolilor care afectează animalele”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, demersul Comisiei Europene a fost inițiat în urma solicitării autorităților române. Primele 300.000 de doze au ajuns deja în țară, iar livrările vor continua.

ANSVSA urmează să organizeze campania de vaccinare de urgență la nivel național, pentru a limita răspândirea bolilor și a proteja efectivele de animale.

Restricțiile la export afectează crescătorii de ovine și caprine

Luca Niculescu a atras atenția că apariția focarelor de boală are consecințe directe asupra veniturilor fermierilor, în condițiile în care posibilitățile de comercializare a animalelor pe piețele externe sunt limitate.

În prezent, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre ale Uniunii Europene, precum și către țări din afara blocului comunitar, este restricționată până la sfârșitul anului 2026, în contextul epidemiologic actual.

„Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani. Posibilitățile de a-și vinde animalele pe piețele externe sunt afectate”, a explicat premierul.

Acesta a subliniat că sprijinul european va permite autorităților să intervină mai rapid pentru controlul focarelor și reducerea riscului de răspândire a bolilor.

Obiectivul este protejarea animalelor și crearea condițiilor necesare pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală.

„Trebuie să fim alături de crescătorii de animale, pentru că, protejându-i pe ei, sprijinim acest sector, care este extrem de important pentru România”, a afirmat Luca Niculescu, precizând că măsurile trebuie aplicate cât mai repede, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare.

Luca Niculescu cere accelerarea reformelor din PNRR

În cadrul aceleiași ședințe, premierul a abordat și stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), solicitând ministerelor responsabile să urgenteze îndeplinirea jaloanelor și reformelor restante.

Șeful Guvernului a atras atenția asupra termenelor strânse și a necesității unei mai bune coordonări între instituțiile implicate. Întârzierile în realizarea angajamentelor asumate pot pune în pericol accesarea fondurilor europene, motiv pentru care fiecare minister trebuie să urmărească atent obligațiile care îi revin.

Prioritatea Executivului este valorificarea tuturor fondurilor pe care România le mai poate accesa prin PNRR și evitarea pierderii unor sume din cauza întârzierilor administrative sau a lipsei de coordonare.

Banii europeni finanțează investiții importante în domenii precum sănătatea, educația, infrastructura și modernizarea administrației publice.

Premierul le-a cerut miniștrilor să trateze cu responsabilitate termenele asumate și să se asigure că măsurile aflate în sarcina instituțiilor pe care le conduc sunt puse în aplicare la timp.

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