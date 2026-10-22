Primele vaccinuri gratuite împotriva pestei și variolei la ovine şi caprine au ajuns în România. Când începe imunizarea şi ce judeţe au prioritate

Primele 300.000 de doze de vaccin gratuit împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns joi în România, iar restul până la 1,1 milioane, urmează să fie livrate până duminică, 25 octombrie.

Campania de vaccinare a ovinelor va începe în curând. Foto: AgroInfo

Vaccinurile sunt asigurate din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, iar imunizarea va fi gratuită pentru crescători. România urmează să primească în total 1,1 milioane de doze: 300.000 împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și 800.000 împotriva variolei ovine și caprine (VOC).

„Vaccinarea de urgență este un instrument important, recunoscut la nivel internațional, pentru stingerea rapidă a focarelor și securizarea teritoriului național, contribuind la îndeplinirea condițiilor sanitare necesare pentru reluarea exporturilor”, a transmis ANSVSA.

Ce trebuie să ştie fermierii

Deși primele vaccinuri au ajuns deja în țară, vaccinarea propriu-zisă nu începe imediat. Potrivit ANSVSA, echipele veterinare vor interveni în teritoriu după ce toate loturile vor fi livrate și recepționate oficial. Autoritatea nu a indicat, însă, o dată calendaristică exactă pentru primele vaccinări, precizând că acestea vor începe imediat după încheierea recepției.

„Specialiștii ANSVSA vor începe distribuția și vaccinarea propriu-zisă în teritoriu imediat după recepția oficială a tuturor loturilor”, potrivit aceleiaşi surse.

Campania va fi organizată pe baza datelor din Baza Națională de Date, fără ca proprietarii să fie nevoiți să depună cereri. Medicii veterinari concesionari și cei împuterniciți îi vor contacta direct pe crescători pentru a stabili ziua și intervalul orar al intervenției.

Prioritate vor avea focarele active și zonele de restricție, iar eforturile logistice se vor concentra în special în județele Constanța și Tulcea, unde riscul este ridicat. Direcțiile sanitare veterinare județene au pregătit deja planurile de organizare a campaniei.

„Eforturile logistice masive se vor concentra cu prioritate în județele Constanța și Tulcea, unde echipele de medici veterinari estimează un termen rapid și optim de finalizare datorită gradului ridicat de expunere a acestor zone”, a mai transmis ANSVSA.

Crescătorii trebuie să asigure prezența la exploatație și să grupeze sau să imobilizeze animalele pentru ca vaccinarea să se desfășoare în siguranță. La final, medicul veterinar și proprietarul vor semna un proces-verbal care atestă efectuarea procedurii, iar datele vor fi introduse în sistemul informatic național.

Costurile vaccinurilor sunt acoperite din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, în timp ce statul român va suporta cheltuielile de transport, deplasarea medicilor veterinari, manopera și echipamentele necesare.

ANSVSA subliniază că vaccinarea nu afectează exporturile de carcase și produse lactate provenite de la ovine și caprine.

„Este foarte important de transmis că în această formă campania de vaccinare nu afectează în niciun fel exporturile de carcase sau produse lactate provenite de la ovine și caprine”, a precizat autoritatea.

Miza campaniei: reluarea exporturilor de animale vii

Vaccinurile au fost obținute în urma unui demers început pe 21 septembrie, când România a solicitat oficial sprijinul Comisiei Europene. Planurile naționale au fost transmise pe 23 septembrie, clarificările cerute de partea europeană au fost furnizate pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie Comisia a activat rezervele strategice de vaccinuri.

Dincolo de limitarea răspândirii bolilor, autoritățile urmăresc să creeze condițiile sanitare necesare ridicării restricțiilor care afectează exporturile de animale vii. Piața din afara Uniunii Europene este esențială pentru crescătorii români, deoarece absoarbe cea mai mare parte a producției naționale de ovine. Reluarea exporturilor către statele membre ale UE ar urma să aibă loc într-o etapă ulterioară.

„Obiectivul final și imediat al acestui efort concentrat îl reprezintă salvarea economică a sectorului ovin prin crearea condițiilor sanitare și legale necesare ridicării restricțiilor și reluării exporturilor de animale vii către statele terțe”, a transmis ANSVSA, care descrie vaccinarea de urgență drept un instrument important pentru stingerea focarelor și protejarea efectivelor de animale.