Lidia, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, candidata AUR la Primăria Sectorului 5 VIDEO

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, marți, că va susține candidatura Lidiei Vadim Tudor, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, la Primăria Sectorului 5 al Capitalei.

„Lidia Vadim Tudor continuă astfel lupta politică patriotică a tatălui ei, reputatul Corneliu Vadim Tudor, și demonstrează că este o femeie curajoasă alegând să candideze pentru postul de primar al unui sector foarte greu, așa cum este Sectorul 5”, potrivit unui comunicat al AUR.

Potrivit sursei citate, Lidia, fiica fondatorului Partidul România Mare, politicanul Corneliu Vadim Tudor, a absolvit Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” și a urmat apoi cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Spiru Haret. Are un master în Mass-Media și Comunicare. A urmat și cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Spiru Haret și deține un master și în Psihologie Clinică și intervenție psihologică. Este, din 2015, redactor-șef al Revistei ,,România Mare”.

Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primăria Municipiului București, a afirmat că are încredere că lupta Lidiei va fi una cu succes pentru că știe că aceasta are în spate și o echipă foarte bună de consilieri.

„Cunoaștem cu toții Sectorul 5 ca având două caracteristici eterne parcă: cel mai mic și cel mai sărac sector al Bucureștiului. În cariera mea din Administrație am avut o scurtă experiență la Primăria Sectorului 5 și am reușit să aflu atunci cât de mare este nevoia pentru investiții serioase și abordări serioase în sectorul 5. (...) Este nevoie de o abordare serioasă și curajoasă, este nevoie de un primar care să nu se teamă de fondurile europene, este un alt element care a caracterizat administrația Sectorului 5 de mulți ani de zile”, a spus Mihai Enache.

În cadrul evenimentului de prezentare, Lidia Vadim Tudor a declarat că a acceptat propunerea AUR de a candida pentru postul de primar al Primăriei Sectorului 5, la aproape nouă ani de la moartea tatălui său.

„Sunt născută, am crescut, am învățat, m-am dezvoltat în Sectorul 5, deci sunt get-beget din Sectorul 5 și în toți acești ani am avut ocazia să cunosc îndeaproape problemele cu care se confruntă cetățenii acestui sector, de la aspecte care țin de siguranță a copiilor în școli, grădinițe și licee, până la chestiuni ce țin de Sănătate Publică, lipsa sau, acolo unde a fost cazul, ineficiența programelor de prevenție în rândul tinerilor. (...) Cred că a venit momentul să oferiți tinerilor susținuți de oameni cu experiență în Administrația Publică, așa cum sunt cei de la filiala Sectorului 5, șansa de a se implica și de a face ceva pentru o schimbare majoră”, a subliniat candidata AUR la Primăria Sectorului 5.

La Primăria Sectorului 5 vor candida de asemenea: din partea PSD-PNL - consilierul general la PMB Adrian Vigheciu, din partea USR și Alianța Dreapta Unită, Alexandru Dimitriu, iar din partea PUSL deputatul PSD Vlad Popescu, fiul actualului primar Cristian Popescu Piedone.