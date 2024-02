Piedone candidează la Primăria Capitalei. La Sectorul 5 îl va propune pe fiul său

Cristian Popescu Piedone a anunțat, duminică seară, că va candida la Primăria Capitalei, din partea PUSL. Primarul Sectorului 5 a precizat că îl va susține pe edilul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) pentru un nou mandat, iar în locul său îl va propune pe fiul său, deputatul Vlad Popescu Piedone.

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste! Iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, PUSL sunt deschis, cum am zis. Sunt și social, și liberal! Sau să mă convingă, dar nu mai este loc astăzi, dacă am venit astăzi, conștient, nu nebun, știu câtă lume deranjez și am deranjat, știu câtă lume mi-ar bea sângele. Care este problema cu acea lume nevăzută (...) nu mă interesează de ei. Ce nu au ei, am eu”, a declarat Cristian Popescu Piedone, la B1TV.

Primarul Sectorului 5 a afirmat că ar merita să devină primarul general al Capitalei, deoarece are 30 de ani de experiență în administrația locală.

„Eu am suportul electoratului, am suportul firului de iarbă, de acolo provin. Dai în mine, dai în fabrici și uzine, dai în clasa muncitoare. Mi-a venit rândul și mi-a venit rândul biologic, datorită experientei mele în administrație publică locală. Bucureștenii au nevoie de un doctor, dar nu au nevoie de unul care a depus jurământul în fața lui Hipocrate, ci de unul din administrație locală, iar cei 30 de ani ai mei mă legiferează că eu am depus jurământul în fața electoratului, în diverse etape ale Bucureștiului, consilier, general consilier, am lucrat la mai multe sectoare, inspector general. Am depus jurământul acela în fața cetățenilor. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus Piedone.

Cristian Popescu Piedone a menționat că finala pentru PMB se va juca între el și actual edil al Capitalei, Nicușor Dan.

„Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal să își pună candidat comun sau posibilitatea să intre într-o alianță cu Partidul Puterii Umaniste să redăm Bucureștiului ce nu.... Eu astăzi vă spun, finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a declarat Piedone.

Potrivit ultimului sondaj CURS, primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone s-a clasat pe locul 3 în preferințele românilor. Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, 36% dintre respondenți au bifat Nicușor Dan (USR-PMP-FD), care a fost urmat de Gabriela Firea (PSD) cu 33%, și de Cristian Popescu Piedone (PUSL, spontan) cu 10%.

Piedone: Băluță va fi moștenitorul tronului la un moment dat, la PMB

Primarul Sectorului 5 a spus că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) este susținut de PUSL pentru un nou mandat la aceiași primărie, afirmând ca încă nu i-a venit rândul la Capitală.

„Daniel Băluță este un primar tânăr, în 2012 a intrat prima oară în administrația locală. După doi ani de zile devine viceprimar când fostul viceprimar al meu, după un mandat și jumătate pleacă pentru un job privat în străinătate. PSD îmi spunea să-l sprijin ca să devină viceprimar și zic omul e dentist, ce are una cu alta. Astăzi, nu că sunt mândru, pe insinctul meu, puteam să aleg o grămadă din acei consilieri care să devină viceprimar în locul lui Alex Popescu, și am zis da Băluță. Băluță a excelat și excelează prin tot ceea ce face. A găsit un teren însămânțat deja la sectorul 4 și sunt mândru că a continuat. Eu am făcut curat, eu am aranjat sectorul 4, el a venit și l-a dezvoltat. Nu a luat sectorul de la zero. Va fi moștenitorul tronului la un moment dat. Astăzi este o alianță PUSL- PSD, pe sectorul 4, nu ne punem candidat de primar, îl susținem pe Daniel Băluță”, a spus Piedone.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a afirmat, pe 1 februarie, la un eveniment la care a participat și liderul PSD, Marcel Ciolacu, că își dorește să continue proiectele începute la acel sector, după ce a fost întrebat dacă ar vrea să candideze la Primăria Capitalei.

Primarul Sectorului 5: Va candida în locul meu, băiatul meu

Preşedintele Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a afirmat de asemenea că îi va susține la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 2 pe prefectul Rareș Hopincă, iar pentru Primăria Sectorului 5 pe fiul său, deputatul PSD Vlad Popescu Piedone.

„La fel și la sectorul 2, și vă spun cu o singură condiție, nu ne punem candidat, dacă se va configura ca portret al candidatului și se trage la poartă, depinde doar de domnia sa și de partidul care îl reprezintă, se face o alianță electorală PSD-PUSL cu candidat Rareș Hopincă, actualul prefect. Cu alte enități candidate la sectorul 2, Piedone vine cu candidat, ca președinte al PUSL. Iar la celelalte sectoare, surprize-surprize, topuri, și branduri. La sectorul 5 va candida în locul meu, și îl voi susține cu toată ființa pe actualul deputat Vlad Popescu Piedone, băiatul meu”, a mai spus Piedone.