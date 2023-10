Liderii PSD, băgați în ședință sâmbătă. Organizația Mioveni ar urma să fie dizolvată SURSE

Biroul Permanent Național al PSD se reunește sâmbătă, de la ora 12.00, la sediul central, una din temele de pe agendă fiind dizolvarea organizației PSD Mioveni, susțin surse social-democrate. Decizia vine după ce filiala s-a solidarizat cu primarul exclus Ion Georgescu.

Liderii PSD se reunesc în ședință sâmbătă la amiază, fiind convocați vineri seară. Ședința ar urma să aibă loc la sediul central, din Șoseaua Kiseleff.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, un punct important de pe agenda partidului va fi dizolvarea organizației PSD Mioveni. Filiala a criticat decizia organizației județene PSD Argeș pe subiectul excluderii primarului Ion Georgescu, suspenct de trafic de influență, după ce a returnat 10.000 de euro unei persoane căreia îi promisese că o va ajuta să-și angajeze.

„Organizația PSD Mioveni s-a întrunit astăzi la ora 10.00 pentru a-și exprima susținerea totală față de Domnul Primar Ion Georgescu. Totodată credem în nevinovăția dumnealui și avem încredere că va trece peste aceste momente dificile și suntem convinși că își va relua activitatea la Primăria orașului Mioveni pentru că proiectele în derulare trebuie finalizate pentru comunitatea din Mioveni. Considerăm decizia de excludere a dumnealui ca fiind una pripită și fără fundament la data adoptării”, e mesajul publicat pe Facebook de PSD Mioveni, care a înfuriat conducerea centrală a social-democraților.

Suspendat din funcția de primar

Ion Georgescu a fost suspendat din funcția de primar al orașului Mioveni prin ordinul prefectului județului Argeș. Edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de influență. Este acuzat că a luat bani pentru a favoriza angajarea unui medic la Spitalul Mioveni.

Prefectul Radu Perianu a emis vineri, 6 octombrie 2023, ordinul de suspendare a mandatului de primar. „Am decis suspendarea mandatului de primar al domnului Georgescu Ion. Acest act are valabilitate până la încetarea motivelor care au dus la suspendarea mandatului. De drept este suspendat în momentul arestării preventive și vine ca urmare a faptului că primăria trebuie să funcționeze. Primarul are obligații 24 de ore din 24, prin urmare situația trebuie reglementată astfel încât Primăria orașului Mioveni să funcționeze în continuare. Restul este treaba justiției. Să își urmeze cursul”, a transmis prefectul Radu Perianu.

Pe 5 octombrie 2023, primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, a fost arestat preventiv fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Edilul a fost prins în flagrant, în urma unui denunţ, în timp ce înapoia denunțătorului suma de 10.000 de euro, bani primiţi de la aceasta pentru angajarea fetei acestuia pe funcția de medic la Spitalul Mioveni.

Potrivit referatului de arestare emis de DNA, pe 8 iunie 2023, Valerică Nicolae, șeful Poliției Locale Pitești, a făcut un denunț în care spunea că între el și primarul Ion Georgescu ar fi existat o înțelegere ca, în schimbul a 30.000 de euro, primarul să intervină la persoanele din conducerea din Spitalului orășenesc Mioveni pentru ca fiica sa, să fie angajată în cadrul unității în funcția de medic chirurg. Ion Georgescu neagă acuzațiile. La audieri, primarul le-a spus anchetatorilor că banii respectivi reprezentau un împrumut, luat anterior de la şeful Poliţiei Locale Piteşti.