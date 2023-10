Lider PNL: Nicușor Dan nu va fi candidatul nostru la Primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a precizat că Nicușor Dan nu are de ce să mai fie candidatul liberalilor la următoarele alegeri, menționând că formațiunea sa are trei-patru variante.

Întrebat dacă are de gând să candideze, Rareș Bogdan a refuzat din start. „Nu mă interesează, nu vreau să candidez. Dacă aş vrea, aş lua peste 20%, dar nu vreau. S-au purtat urât, nu mi-au dat şansa atunci când trebuiau să-mi dea şi acum nu mai vreau eu”, a spus Rareş Bogdan, potrivit News.ro.

Chestionat dacă se referă la episodul din 2020, când PNL a ales să-l susţină pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei în detrimentul său, Rareş Bogdan a răspuns: „Da, nu au vrut şi acum nu mai vreau eu”.

Rareş Bogdan susţine că Nicuşor Dan nu mai poate fi candidatul PNL şi în 2024. „Nu. De ce să fie Nicuşor Dan? L-a susţinut Orban, nu noi. Atunci trebuia să fiu eu candidatul şi lui Orban îi era frică că-i iau partidul. I-am spus: „Băi, Ludovic, nu iau partidul că nu mă interesează. Nu pot vorbi cu 4.000 de oameni pe zi, ca tine. Tu răspunzi la telefon de dimineaţă până seară”. Asta făcea şi cu asta a rămas”, a puncat europarlamentarul PNL.

Întrebat dacă Nicuşor Dan i se un primar bun, Rareş Bogdan a răspuns: „Nu!”. Liderul PNL a respins şi opţiunea Gabriela Firea. „Exclus. Bucureştiul are nevoie de un primar care să înţeleagă că oraşul trebuie să se dezvolte, nu să stai şi să nu semnezi nimic. Va fi şi opţiune liberală. Nu vă dau niciun nume, avem trei-patru opţiuni”, a conchis liberalul.

Obiectiv de peste 20% și la europarlamentare

„Cea mai mare surpriză în alegerile din anul 2024 o va reprezenta scorul sub aşteptări al AUR. Eu am sondaje de opinie, împreună cu Dan Motreanu, care se ocupă direct şi eu în subsidiar (…) noi cercetăm toate judeţele şi oraşele reşedinţă de judeţ. Nici pe departe AUR nu este la nivelul (n.r. - comunicat) Noi încă nu am testat şi avem vreo 20 de rezultate, un judeţ unde AUR să depăşească 20 la sută. Cel mai mult are 18% cred că în Dâmboviţa”, a precizat Rareș Bogdan, într-un interviu pentru Prima TV.

Prim-viceprședintele PNL a subliniat că rezultate mai mari are AUR în Constanța și Gorj. De altfel, în cazul Gorjului, Rareș Bogdan a subliniat că acolo procente mari avea și PRM, dar și PP-DD-ul lui Dan Diaconescu. „Există şi judeţe cu 6, 7, cu 8, cu 11%”, a mai precizat Rareş Bogdan.