Rareș Bogdan: PNL va fi peste AUR la europarlamentare. În niciun județ nu depășește 20%

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că este falsă ideea că Alianța pentru Unirea Românilor este peste 20% ca intenție de vot și ar ajunge să depășească formațiunea liberală, procentele AUR, județ cu județ, arătând că au și scoruri sub 10%.

„Cea mai mare surpriză în alegerile din anul 2024 o va reprezenta scorul sub aşteptări al AUR. Eu am sondaje de opinie, împreună cu Dan Motreanu, care se ocupă direct şi eu în subsidiar (…) noi cercetăm toate judeţele şi oraşele reşedinţă de judeţ. Nici pe departe AUR nu este la nivelul (n.r. - comunicat) Noi încă nu am testat şi avem vreo 20 de rezultate, un judeţ unde AUR să depăşească 20 la sută. Cel mai mult are 18% cred că în Dâmboviţa”, a precizat Rareș Bogdan, într-un interviu pentru Prima TV.

Prim-viceprședintele PNL a subliniat că rezultate mai mari are AUR în Constanța și Gorj. De altfel, în cazul Gorhului, Rareș Bogdan a subliniat că acolo procente mari avea și PRM, dar și PP-DD-ul lui Dan Diaconescu. „Există şi judeţe cu 6, 7, cu 8, cu 11%”, a mai precizat Rareş Bogdan.

Reprezentantul PNL a subliniat că AUR e sub sondajele prezentate public. „Eu vă spun ceva. AUR va fi departe de ceea ce se aşteaptă. Şi noi nu ne-am apucat încă de AUR. Când noi ne vom apuca de ei, adică când vom intra cu ei, pentru că până acuma i-am considerat marginali şi am considerat că nu merită să intrăm în dispută cu ei. A polemiza cu AUR e foarte simplu, pentru că argumentaţia lor e foarte subţire, e foarte uşor de demontat, nu au profunzime, nu au cunoştinţe, iar patriotismul lor este de mucava. Plus faptul că atacă Uniunea Europeană cu o asemenea virulenţă, faptul că 820.000 de fermieri români iau bani de la Uniunea Europeană prin subvenţia directă şi când le spui vine AUR, la revedere bani europeni”, a mai afirmat Bogdan.

Peste 20% la alegeri

Întrebat dacă PNL va fi peste AUR la alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan precizat: „Fără nicio problemă. PNL va avea un scor mult, mult, mult peste ceea ce se crede din punct de vedere al scorul electoral, pentru că PNL are câteva atuuri. Eu vă spun că peste 20 dacă colegii mei vor înţelege cât de important este să folosim, să ne folosim de atu-urile pe care le avem. Şi atuurile sunt: lucrurile realizate în cadrul guvernării despre care n-am vorbit, foarte multe lucruri realizate în cadrul guvernării despre care nu am vorbit, trecînd prin trei crize profunde. Una, cea Covid, gestionată de PNL, guvernul Orban, a doua, criza energetică, gestionată de guvernul PNL, prin Ciucă, şi a treia, criza războiului din Ucraina, care a fost gestionată de PNL prin guvernul Ciucă, în parteneriat cu Iohannis”.