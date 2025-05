Lia Olguţa Vasilescu, după discuţii cu primarii PSD din Dolj: „Nu cred că ne doresc în Guvern”/ „Nu ne temem nici de anticipate”

Olguţa Vasilescu afirmă că toţi primarii PSD din Dolj sunt de acord cu ideea ca partidul să rămână în opoziţie. „Nu cred că ne doresc în Guvern”, declară ea.

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, consideră că, în acest moment, cel mai bine pentru PSD ar fi să rămână în opoziţie. În cadrul unei intervenţii la Antena3, ea a declarat că a purtat discuţii cu primarii PSD din judeţul Dolj şi cu toţii au fost de acord ca PSD să nu intre la guvernare.

„Nu cred că ne doresc în Guvern. Am văzut condiţii puse, am văzut iarăşi discuţii despre ce ministere ar trebui să ia PSD, digitalizare şi aşa mai departe. Ştiţi, asta mi-a adus aminte de bancul cu puricele şi elefantul care mergeau unul lângă altul şi e întrebat puricele ce face şi spune: «Tropăim, tropăim!». Haideţi să nu uităm, totuşi, că PSD-ul este partidul care a luat cel mai mare număr de voturi la alegerile parlamentare şi are cel mai mare număr de parlamentari”, a punctat Olguţa Vasilescu.

De asemenea, ea a confirmat că tot mai multe voci din PSD susţin ca partidul să rămână în opoziţie şi a precizat că nu se tem de alegeri anticipate.

„Nu ne temem, cum nu ne temem nici de alegeri anticipate. Eu vă spun că am avut o discuţie cu primarii din judeţul Dolj şi săptămâna trecută şi toţi au spus rămânem în opoziţie. Toţi au spus: «Rămânem în opoziţie». Dar, dacă este şi varianta anticipatelor, inclusiv pe plan local, să ştiţi că nu ne deranjează, pentru că noi credem că vom scoate acelaşi număr de voturi pe care l-am avut acum un an”, a explicat primarul din Craiova.

Întrebată dacă îşi doreşte funcţia de premier al României, Olguţa Vasilescu şi-a menţinut poziţia exprimată şi anterior şi a declarat că vrea să-şi ducă la bun sfârşit mandatul de primar al Craiovei, acolo unde a început mai multe proiecte.

„Nu, am spus-o şi o repet, nu ştiu de câte ori trebuie să o repet. Eu vreau să-mi continui mandatul de primar al Craiovei până în anul 2028, aşa cum am fost învestită cu încrederea craiovenilor, pentru că am mai plecat o dată din mandatul de primar şi am văzut că au fost foarte supăraţi când au avut loc alegerile la Craiova. În plus, am foarte multe proiecte, astfel încât la finalul acestui mandat de primar vreau să las realmente un oraş european, a declarat ea.

Deşi, ca şi primarul din judeţul Dolj, consideră că ar trebui ca PSD să rămână în opoziţie, Olguţa Vasilescu aşteaptă o decizie de la nivel central.

„Dacă aş fi cinică, aş spune: «Hai să vedem cum arată România şi fără PSD, să vedem dacă se poate trăi mai bine!». Dar nu sunt. Vreau să aştept aceste negocieri, ca să vedem care este varianta cea mai bună pentru România”, a menţionat Lia Olguţa Vasilescu.