Jean-Claude Juncker, despre Schengen: Rămân scandalizat că România nu a aderat încă

Fostul președinte al Comisiei Europene a criticat faptul că România nu a aderat încă la spațiul Schengen și a precizat că există așteptări care nu au fost atinse de către cei care conduc Uniunea Europeană.

„Există aşteptări care nu au fost atinse de către cei care conduc Uniunea Europeană. Eu rămân scandalizat de faptul că România încă nu a aderat la spaţiul Schengen. Eu am pledat pentru aderarea României la spaţiul Schengen încă din 2014 când am devenit preşedintele Comisiei şi nu am încetat să pledez cauza României. (...) România este parte a Uniunii, este stat membru", a spus Jean-Claude Juncker, la ceremonia în care i-a fost acordat titlul Doctor Honoris Causa de către Academia de Studii Economice, potrivit Agerpres.

Jean Claude Juncker a precizat că România se află într-o vecinătate dificilă, având în vedere războiul din Ucraina.

„Vecinul dumneavoastră, Ucraina, a fost atacat împotriva tuturor regulilor dreptului internaţional de Federaţia Rusă şi sunteţi vecini imediaţi ai ţărilor balcanice de Vest care au vocaţia de a deveni membre ale Uniunii Europene. Când va veni acea zi Europa va deveni mai completă. Trebuie să vedem Europa evoluând către o mare deschidere şi solidaritate. (...) Eu sunt un mare susţinător al principiului subsidiarităţii. Trebuie să luăm deciziile cel mai aproape de cetăţeni. Nu aş vrea ca în spatele paravanului subsidiarităţii să dispară solidaritatea", a declarat acesta, potrivit sursei citate.

De asemenea, acesta a precizat că „România este un bun exemplu de urmat de către ceilalți”, explicând că țara a știu să își tragă toate beneficiile din apartenența europeană.

„Nu-mi place să se claseze ţările membre în categorii diferite. (...) România este în liga întâi. Va trebui ca ceilalţi să înţeleagă şi instituţiile europene să respecte România exact aşa cum respectă toate celelalte state membre. (...) Iubesc România. Nu se ştie niciodată de ce iubim pe cineva, este ceva iraţional, dar în cazul României este o dragoste care se bazează pe ceva vizibil - succesul acestei ţări", a adăugat Jean-Claude Juncker.

Fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker se află astăzi într-o vizită în România. Acesta a fost primit de președintele Iohannis și a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.