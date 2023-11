Iohannis pleacă la începutul lunii decembrie în Dubai. La ce eveniment participă șeful statului SURSE

Președintele României, Klaus Iohannis, va sta în țară aproximativ o săptămână, participând șa evenimentele de 1 Decembrie, pentru ca apoi să meargă într-o nouă deplasare, de această dată în Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Surse politice au precizat pentru „Adevărul” că șeful statului va organiza evenimentul tradițional legat de 1 Decembrie. Ulterior, președintele României ar urma să plece în Emiratele Arabe Unite.

„Luna viitoare, după ceremonia de Ziua Naţională, şeful de stat pleacă din nou în străinătate, în Dubai”, arată Observator News. Evenimentul la care va participa e pe 4 decembrie, la Madinat Jumeirah Conference Centre Dubai, unde va susține un discurs în cadrul COP 28.

Potrivit Antena 3, președintele Klaus Iohannis ar pleca spre Emiratele Arabe Unite din seara zilei de 1 decembrie.

Șeful statului este joi în Senagal, având o înâlnire cu omologul de la Dakar, pentru ca apoi să participe la mai multe evenimente culturale.

Ce a discutat cu ultimul șef de stat vizitat

„Am pus accent în special pe noua noastră abordare strategică, bazată pe interese și valori comune. Am adoptat în acest sens o Strategie Națională pentru Africa – prima de acest tip. Senegalul este pentru noi o prioritate pe continentul african și ne dorim să demarăm proiecte comune și o cooperare pe termen lung. Am agreat, totodată, să intensificăm colaborarea pe paliere foarte importante atât pentru România, cât și pentru Senegal: gestionarea situațiilor de urgență, educație, cercetare și inovare, securitate cibernetică, infrastructură digitală, dar și agricultură și siguranță alimentară. Mă bucură faptul că, în cadrul acestei vizite, au fost semnate trei documente de colaborare în ceea ce privește gestionarea situațiilor de urgență, în domeniul sanitar-veterinar și în cel al educației”, a afirmat Klaus Iohannis.

„Apartenența comună la Francofonie solidifică și mai mult relațiile dintre România și Senegal și mă bucur că unul dintre proiectele noastre cheie, programul de burse de cercetare doctorală și postdoctorală „Eugen Ionescu”, a avut 136 de participanți din Senegal, din 2007 până în prezent. România prioritizează Africa și prin programele de Asistență Oficială pentru Dezvoltare. Am înființat Fondul pentru viitorul Africii prin pace, educație și dezvoltare. Educația și promovarea tineretului au reprezentat peste 30% din totalul Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare acordate de România în 2020 și în 2021, respectiv 66% în 2022. În acest cadru, România organizează un Program de instruire pentru stabilizare și reconstrucție post-conflict, ultimele patru sesiuni fiind dedicate exclusiv partenerilor de pe continentul african. Vă mulțumesc pentru găzduirea ediției de anul trecut aici, la Dakar”, mai arată sursa citată.

„În cadrul discuțiilor de astăzi am avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la evoluțiile înregistrate într-o serie de dosare regionale prioritare, cu accent pe perspectiva de soluționare a acestora. Am evidențiat nevoia de stabilitate în regiunea Sahelului, în care Senegalul joacă un rol esențial pentru menținerea securității și a echilibrului. Mi-am exprimat susținerea pentru abordarea principială și constructivă a Senegalului și i-am transmis Președintelui Sall angajamentul României pentru stabilizarea și dezvoltarea durabilă a Sahelului. Sunt convins că soluțiile privind securitatea și prosperitatea regională trebuie să vină din interiorul regiunii, cu sprijinul comunității internaționale, al Uniunii Europene și al tuturor actorilor care împărtășesc aceeași viziune și aceleași valori. De aceea, abordarea României favorizează sprijinirea statelor africane în dezvoltarea capacității de a-și asigura propria securitate”, completează șeful statului.

Discuții despre securitatea regională

„Am avut, totodată, un schimb de opinii cu Președintele Sall cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează securitatea în regiunea Mării Negre, dar și securitatea Europei, cu consecințe însemnate în Africa pe dimensiunea securității alimentare. Pentru România, această chestiune rămâne de importanță vitală și am prezentat măsurile ample luate de țara noastră pentru facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina și pentru a asigura securitatea alimentară globală”, a conchis șeful statului.