Zelenski: În România se cunoaște cât de periculos este terorismul rusesc. Rachetele și dronele atacă permanent localitățile de la graniță

Președintele Ucrainei a mulțumit României ,într-o declarație comună alături de Klaus Iohannis, pentru tot sprijinul acordat de la izbucnirea războiului, precizând că statul român a ales Ucraina în „cel mai dificil moment din istoria noastră”.

„Sunt foarte bucuros să vizitez Bucureștiul în prima vizită de la izbucnirea războiului împotriva Ucrainei. Multumesc întregii Românii pentru susținerea și pentru ajutorul oferit cetățenilor ucraineni. România ne-a acordat sprijin și militar și umanitar. Suntem recunoscători și menționăm că România a ales Ucraina în cel mai dificil moment din istoria noastră”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că în timpul discuțiilor cu șeful de stat român s-a discutat despre „convenirea unui parteneriat strategic pe viitor între România și Ucraina, (...), am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, am vorbit de infrastructură, despre deschiderea unor puncte de trecere noi la granița comună și am vorbit și despre minoritățile naționale”, a subliniat președintele ucrainean.

„Suntem convinși că și Ucraina și Republica Moldova vor deveni membre UE, este important ca România susține acest demers. Suntem pregătiți pentru demararea tratativelor”, a adăugat acesta.

Președintele ucrainean a punctat că în timpul discuție a fost abordată și „situația din Orientul Mijlociu, România a condamnat, ca și Ucraina, cu fermitate actele teroriste. Nu trebuie să dăm posibilitatea Rusiei să poată teroriza lumea dezvoltată”.

Volodimir Zelenski a vorbit și despre antrenarea piloților ucrainene pe avioane F16 în România.

„Este importantă pregătirea piloților ucrainieni în România, se creează un centru de pregătire ca piloții anternați aici să sosească printre primii pe front. Vor fi noutăți foarte bune despre artilerie și despre sistemele antiaerine. În România se cunoaște cât de periculos este terorismul. rusesc, cât de periculoase sunt rachetele și dronele care atacă permanent regiune Odesa și localitățile și satele de la granițele României. E un pericol nu numai pentru statul nostru, este un pericol pentru toți. România este o țară garant de asigurare a lumii întregii. Fiecare racheta rusească, dronă rusească care atacă porturile noastre, trebuie să facem tot ce e posibil ca Rusia să nu transforme zona dunăreană sau a Mării Negre într-o zonă moartă, a subliniat președintele ucrainean.

Fără discurs în Parlament

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face prima sa vizită oficială în România. După vizita la Palatul Cotroceni, ucraineanul va merge la Parlament, unde se va întâlni doar cu șefii. Președintele interimar al Camerei a precizat că motivul anulării discursului ține exclusiv de partea ucraineană.

„Este președintele unui stat aflat în conflict. Nu poate Parlamentul să stabilească programul unui președitnte”, a subliniat Simonis. Șeful interimar al Camerei a subliniat că motivul nu este în niciun caz unul care ține de activitatea Parlamentului sau a presupusei reacții a unor lideri „extremiști”.

Alfred Simonis a subliniat că „președintele Zelenski e în conflict cu Putin. Nu se poate speria de săgețile lui Putin din România.