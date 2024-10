În pragul alegerilor, partidele s-au trezit cu 73 de milioane de lei în conturi de la stat

Deși mai este puțin până la alegeri, partidele s-au trezit cu 73 de milioane de lei în conturi, prin subvenții acordate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), anunță AUR într-un comunicat , conform News.ro.

„În prag de alegeri, partidele s-au trezit în conturile bancare cu 73 de milioane de lei în plus, subvenţii acordate prin Autoritatea Electorală Permanentă. O majorare care pune presiune asupra bugetului naţional, dar care creează şi o discriminare între partidele politice care primesc subvenţie şi cele care nu. În ultimii opt ani, subvenţia partidelor a crescut de 26 de ori: de la 14,5 milioane de lei în 2016, la aproape 380 de milioane de lei în 2024”, spune AUR într-un comunicat.

Partidul spune că a încercat să returneze banii pe care îi primesc ca partid cetățenilor, ba chiar să și construiască un spital.

„Încă din momentul în care am intrat în Parlament am spus că vrem să returnăm românilor aceşti bani care se alocă în neştire către partidele politice. Am cerut să ne lase să construim un spital! Nu s-a putut, nici în guvernarea PNL-USR, nici în guvernarea PSD-PNL. Ne-au acuzat că reprezintă deturnare de fonduri şi ne-au ameninţat că ne bagă la închisoare. De ce? Pentru că vrem să facem bine românilor? În schimb, Victor Ponta, din banii aceştia de subvenţie pentru partidele politice, şi-a cumpărat şi două maşini Tesla. Şi atunci am decis să demarăm Caravana Medicală AUR prin care am venit în sprijinul a zeci de mii de români”, mai spune AUR.

Tot ei susțin că banii alocați pot fi folosiți în domenii precum educaţie, sănătate sau infrastructură.

„AUR susţine pe mai departe că banii alocaţi partidelor politice de la bugetul de stat pot fi folosiţi în alte domenii esenţiale pentru statul român precum educaţie, sănătate, infrastructură etc. Vom reuşi să ducem acest deziderat la îndeplinire, însă pentru asta avem nevoie de o majoritate în Parlament, una care poate fi asigurată doar de români la alegerile din acest an. Doar aşa putem scăpa şi de PSD, şi de PNL, şi de întregul sistem pe care l-au păstorit timp de 35 de ani”, precizează AUR.