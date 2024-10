Becali susține ca Viorel Hrebenciuc i-ar fi cerut ajutorul pentru ca George Simion să ajungă în turul 2 la prezidențiale: “Bine, hai să-l băgăm”

George Becali susține că Viorel Hrebenciuc i-ar fi cerut să îl ajute pe George Simion, liderul AUR, să ajungă în turul 2 la alegerile prezidențiale.

“Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: Mai nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate. (…) Hrebenciuc este prietenul meu. A ramas singurul prieten adevarat din toti, e un mare caracter. I-am zis: “Dar dupa aia in turul doi sa nu va apucati sa il atacati pe Simion. Sa ii lasam sa se bata, sa vedem cine e mai puternic”. A zis o sa il bata mar, pentru ca Ciolacu nu e politician, e si el un baiat pe acolo. Uite, iti spun eu cum il baga pe Simion in turul doi. Ai vazut ce se zice despre Geoana? Curvasaraie, amantlac, cand colo el era cu nevasta-sa. Ce fac ei? Zic „hai sa ii atacam pe toti candidatii si sa ramana numai Simion in turul doi”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.

Becali va candida la alegerile parlamentare pe listele AUR.

Scenariul unei înțelegeri politice PSD-AUR a fost avansat și de contracandidații lui Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă.