 Guvernul Niculescu, privit cu scepticism în presa internațională. Deficitul și ratingul de țară, marile probleme ale României | adevarul.ro
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Guvernul Niculescu, privit cu scepticism în presa internațională. Deficitul și ratingul de țară, marile probleme ale României

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Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu pune capăt unui blocaj politic de aproape șase luni, însă stabilitatea noului Executiv ar putea fi temporară, avertizează presa internațională. Publicațiile Euronews, Reuters și Financial Times atrag atenția asupra fragilității acordului politic, a presiunilor economice și a riscului unei noi crize guvernamentale.

Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu pune capăt unui blocaj politic.
Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu pune capăt unui blocaj politic. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Noul Guvern a fost învestit marți, 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, după mai multe încercări eșuate de formare a unei majorități parlamentare. Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, a fost a patra propunere de premier înaintată de președintele Nicușor Dan după destrămarea fostei coaliții de guvernare.

Deși votul din Parlament a fost unul confortabil, acordul politic care a permis instalarea Executivului ar urma să asigure susținerea acestuia pentru numai șase luni, scrie presa internațională.

Euronews: Criza politică s-a încheiat, dar tensiunile pot reveni

Euronews subliniază că învestirea noului Guvern nu garantează stabilitatea politică pe termen lung. În următoarele șase luni, partidele trebuie să negocieze o formulă de colaborare durabilă, în condițiile în care actuala înțelegere este una temporară.

Publicația amintește că România traversează o perioadă prelungită de instabilitate politică, începută după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și accentuată de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în mai 2026.

În acest context, menținerea unei majorități funcționale și adoptarea măsurilor economice necesare vor reprezenta provocări importante pentru noul premier.

Reuters: România riscă o retrogradare a ratingului de țară

Agenția Reuters evidențiază în special riscurile economice generate de instabilitatea politică. Una dintre principalele misiuni ale noului Guvern va fi pregătirea și adoptarea bugetului pentru 2027, cu obiectivul reducerii deficitului bugetar.

Potrivit avertismentelor privind situația financiară a țării, eșecul adoptării unui plan bugetar credibil ar putea spori riscul unei retrogradări a ratingului suveran al României. Țara se află deja la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, iar incertitudinea politică afectează încrederea investitorilor.

Luca Niculescu va trebui să gestioneze unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, într-un context economic dificil. Misiunea este complicată de presiunile pentru majorarea pensiilor, înghețate în ultimii doi ani, și de solicitările privind eliminarea taxei suplimentare aplicate cifrei de afaceri a companiilor.

Luca Niculescu, după desemnarea sa ca premier: „Avem nevoie de punți, nu de ziduri. Nu pot promite miracole”

Financial Times: PSD ar putea decide viitorul Guvernului

Financial Times consideră că noul Executiv reprezintă o soluție de compromis pentru depășirea impasului politic, dar atrage atenția asupra limitelor acordului dintre partidele parlamentare.

PSD deține o parte importantă a portofoliilor ministeriale, în timp ce alte formațiuni proeuropene au refuzat să intre la guvernare și au ales să ofere sprijin parlamentar condiționat. Această formulă ar putea îngreuna adoptarea unor reforme economice dificile.

Un alt element de incertitudine îl reprezintă reevaluarea sprijinului acordat premierului de către social-democrați după șase luni. În funcție de evoluția negocierilor, această etapă ar putea deschide calea unor noi tensiuni politice.

Presa internațională semnalează, de asemenea, că prelungirea instabilității ar putea favoriza partidul AUR în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028.

Ce scrie presa rusă despre noul premier al României

Agenția oficială de presă a Rusiei, TASS, a publicat o analiză amplă despre noul premier al României, Luca Niculescu, în care evidențiază orientarea sa prooccidentală, dar și dificultățile politice care ar putea pune în pericol stabilitatea noului Guvern.  Potrivit agenției ruse, observatorii politici se îndoiesc că Executivul va avea succes, în condițiile în care neînțelegerile dintre partide persistă, iar compromisul care a permis învestirea cabinetului a fost obținut cu mari eforturi.  

Bugetul pentru 2027, primul test major al noului Executiv

La prezentarea programului de guvernare, Luca Niculescu a promis că va conduce un Executiv orientat spre atragerea fondurilor și a investițiilor în România. Premierul le-a cerut parlamentarilor să permită funcționarea unui Guvern cu puteri depline, după lunile de blocaj politic.

Prima provocare majoră va fi adoptarea bugetului pentru 2027, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul și să recâștige încrederea investitorilor.

În paralel, partidele care susțin noul Executiv vor trebui să negocieze un acord politic pe termen mai lung. Capacitatea Guvernului de a menține sprijinul parlamentar și de a pune în aplicare reformele promise va determina dacă învestirea marchează începutul unei perioade de stabilitate sau doar o pauză într-o criză politică prelungită.

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