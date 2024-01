Grindeanu, despre scenariul unor candidați PSD și PNL în finala alegerilor prezidențiale: Ciolacu ar câștiga detașat

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat că își dorește ca în finala alegerilor prezidențiale din 2024 să fie ales cel mai bun candidat, menționând că în scenariul unei finale între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, liderul PSD ar câștiga ”indubitabil” pentru că îl consideră un politician mai bun decât pe adversarul său.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri seară, în cadrul unui interviu la DIGI 24, când ar putea avea loc alegerile locale din acest an.

„Mandatul aleșilor locali trebuie să fie de 4 ani, alegerile, dacă nu mă înșel, în 2020, au fost (amânate), pe motive legate de pandemie, dar s-au ținut în septembrie. Deci oricum mandatele alegerilor locali se duc până în septembrie”, a spus Grindeanu.

Cu privire la discuțiile din coaliție privind comasarea primului tur al alegerilor prezidențiale cu alegerile locale, oficialul consideră că indiferent dacă va avea sau nu loc acest lucru, PSD își dorește câștigarea tuturor scrutinurilor.

„Eu vă spun că nu sunt foarte... Înțeleg că sunt tot felul de restrângeri date de Constituție, de legi, de posibilitatea de a modifica aceste lucruri înainte de, cu un an sau cu șase luni de desfășurare, de alegeri, nu sunt foarte bun specialist în aceste lucruri. Pe mine ce mă interesează este următorul lucru, şi pe colegii mei din PSD: că or fi că n-or fi comasate, să câştigăm toate alegerile. Și vă spun că asta este ţinta noastră. În ceea ce privește Partidul Social Democrat, pentru noi orice scenariu, nu avem, să spunem unul extrem de favorabil și altul mai puțin favorabil. Știm că sunt europarlamentare, vrem să le câștigăm, și le vom câștiga. Știm că sunt locale”, a spus Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PSD a afirmat pe de altă parte că ”ar fi ciudat să faci localele cu prezidenţialele”, întrebat despre diferite variante de comasare a alegerilor.

”Ar fi ciudat să faci localele cu prezidențialele. S-au mai ținut în România, ultima dată în 2004 alegerile parlamentare, odată cu turul întâi de la alegerile prezidențiale.(...) Și turul doi a fost liber, fără altceva, intrând în final Năstase și Băsescu. E destul de ciudat să ai toate tipurile de alegeri, fiindcă e clar că cele mai grele, ca de obicei, sunt primele care vin. Par neinteresante europarlamentarele, dar cele mai importante sunt primele, PSD îşi doreşte să le câştige și va câștiga aceste alegeri”, a menționat Grindeanu, adâugând că, ”PSD va avea candidat la alegerile prezidențiale, indiferent de scenariu”.

În ce privește scenariul în care preşedintele Klaus Iohannis ar prelua funcţia de conducere a Consiliului European, Grindeanu admis că o deținerea unei astfel de funcţii „de asemenea vizibilitate, face bine ţării”.

”Am văzut în ultimele zile că că pleacă domnul președinte la Consiliul European, că domnul Ciucă o să die interimar. Mi-e greu, nu ştiu, nu ştiu care e raportul de forţe. Orice român care se află într-o funcţie de asemenea vizibilitate eu cred că face bine ţării, doar că lucrurile se şi negociază. Hai să vedem care vor fi rezultatele alegerilor europarlamentare, care va fi ponderea fiecărui grup, că vorbim de PPE, că vorbim de social-democrați sau de Renew sau populiștii, cred că e devreme să spunem, dar ce e sigur e că indiferent dacă se merge sau nu, dacă avem interimar, președinte, PSD va avea candidat”, a afirmat Grindeanu.

Cu privire la declarațiile europarlamentarului Mihai Tudose, fost premier al României, privind capacitatea politică a liderului PNL, Nicolae Ciucă, Grindeanu a menționat că din punct de vedere administrativ, a avut o colaborare bună.

”Eu am lucrat bine cu Nicolae Ciucă, cât a fost dânsul premier, eu vicepremier. Am lucrat bine și când eram eu premier și dânsul era Șeful Statului Major al Armatei. Administrativ. Politic, nu e treaba mea, e treaba celor de la PNL să-și dea cu părerea. Eu administrativ nu am ce să reproșez”, a declarat Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PSD crede că într-o o eventuală finală la alegerile prezidenţiale între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, liderul PSD, ar învinge „detaşat”, pentru că, în mod „indubibabil” , „Marcel Ciolacu este mai bun decât Nicolae Ciucă, pe toate componentele”.

Pe de altă parte, Grindeanu a spus că tot ce își dorește este „o finală în care să aleg pe cel pe care îl consider cel mai bun, nu să votez contra celuilalt”.

„Mi-aș dori să fie o finală de acest tip și mi-aș dori să fie o finală ... nu neapărat Nicolae Ciucă, sigur că mi-l doresc pe Marcel, și Marcel Ciolacu va fi în finală. Dar mi-aș dori să fie o finală de tipul următor: nu să votez pe Ciolacu ca să nu fie Simion, sau îl votez pe Ciucă să nu fie Șoșoacă, votul anti. Îmi doresc să fie o finală în care să aleg pe cel pe care îl consider cel mai bun, nu să votez contra celuilalt”, a mai menționat Grindeanu.

În ce privește dezbaterile electorale din acest an, oficialul consideră că acestea ar putea degenera.

„Eu cred că va fi un an, dacă nu suntem atenți, va fi un an în care vom avea campanii electorale care dacă nu se respectă anumiți parametri, anumiți factori, poate să degenereze. Îmi e teamă de acest lucru”, a spus Grindeanu.