Firea insistă cu susținerea ei pentru Primăria Capitalei. Atac virulent la adresa PNL

Liderul PSD Bucureşti, senatoarea Gabriela Firea a susținut, duminică, că are sprijinul femeilor social-democrate din București pentru candidatura sa la Primăria Capitalei, și a lansat un atac la adresa PNL, subliniind că liberalii au dus o „politică dezastruoasă” în București.

„Sunt onorată să am sprijinul doamnelor social-democrate din București pentru candidatura la misiunea complexă de a fi primarul general al Capitalei! Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizațiile femeilor social-democrate din București mi l-au dat! În ședințe interne, fiecare dintre cele șase organizații OFSD de sector și organizația OFSD București au votat, în unanimitate, susținerea candidaturii mele. Mă înclin în fața doamnelor care sunt social-democrate de foarte mulți ani, unele fiind membre ale Partidului Social Democrat de peste 30 de ani. Așadar, femei cu multă experiență politică și adevărate activiste de partid”, a scris senatoarea Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Președinta PSD București a afirmat că o „onorează susținerea organizațiilor PSD din toate sectoarele Capitalei” mulțumindu-le „pentru încredere, membrilor consiliilor politice și președinților celor șase sectoare”.

„Rămân determinată să muncesc, din nou, pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați de aproape patru ani, pentru toate proiectele care au fost aruncate într-un sertar doar pentru că ele au fost lucrate de echipa social-democrată. La oricâte campanii defăimătoare aș fi supusă, oricâte nedreptăți mi s-ar face, realizările mele și ale echipei consilierilor generali social-democrați sunt reale”, a mai spus fostul primar general al Bucureștiului.

Acuzații lansate la adresa lui Nicușor Dan

Firea a enumerat o serie de investiții pe care le-a făcut în Capitală, precum în 19 spitale, și în construirea a două noi, susținând că „acum investițiile bat pasul pe loc și se cheltuie doar 20% din banii alocați”.

Președinta PSD București a susținut că „tema datoriilor de miliarde pe care le-a lăsat este FALSĂ!”.

„Și eu am găsit facturi neplătite și nu m-am plâns o secundă, am plătit și am dezvoltat Capitala, cu jumătate din banii pe care i-a primit actuala administrație”, a spus Firea.

Gabriela Firea a afirmat totodată că „în sondaje bucureștenii spun în proporție de 70% că sunt nemulțumiți de actualul primar general”, acuzând printre altele PNL și USR București că l-au susținut pe Nicușor Dan pentru acest mandat.

„Sunt convinsă că bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi mințiți: USR București împreună cu PNL București l-au făcut primar general pe Nicușor Dan și i-au asigurat majoritatea aproape 4 ani. Și acum, liberalii au directori și oameni în primărie. Echipa social-democrată este pregătită să lupte pentru bucureșteni, pentru București! Am demonstrat că putem și avem această mare responsabilitate față de cetățeni”, a conchis Gabriela Firea.

Declarațiile lui Firea, care își dorește să fie susținută pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, vin în contextul în care în zilele următoare ar trebui stabilit candidatul pentru Capitală, ca urmare a sondajelor comandate de Coaliție.