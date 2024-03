Ionuț Lupescu ar putea fi candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei

Nicolae Ciucă, șeful liberalilor, a declarat că Ionuț Lupescu, fost membru al Generației de Aur, va fi sondat pentru primăria Capitalei, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Liberalul ia în considerare un condidat comun cu PSD la alegerile pentru primărie în acest an, scrie GSP.

PSD, prin Marcel Ciolacu, dă semnale că nu agreează desemnarea fostului primar, Gabriela Firea, pentru candidatura la aceste alegeri. Partidele vor un candidat independent, iar acesta ar putea să fie în postura fostului fostului fotbalist, susțin surse politice.

Ionuț Lupescu care în prezent este colaborator al CS Dinamo, unde lucrează la reconstruirea academiei, este unul din numele luate în considerare pentru a candida la Primăria Capitalei. Acesta a fost ales de liderul PNL pentru trecutul lui din conducerea FIFA și UEFA. Fostul mijlocaș, membru al „Generației de Aur”, a fost director tehnic la UEFA și membru al comisie tehnice la FIFA, adaugă GSP.

În 2018, Lupescu a candidat pentru funcția de președinte al FRF, dar a pierdut atunci în fața lui Răzvan Burleanu, președinte din 2014.

„Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an, Bucureștiul nu are atâția bani, și l-a gestionat foarte bine.

S-a întors cu credențiale foarte bune din această funcție, eu îl evaluez, ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv.

Face parte din «Generația de Aur» și «Generația de Aur», la vremea respectivă a făcut istorie... Eu consider că este o persoană foarte bună pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a declarat Ciucă, potrivit digi24.ro.

La întrebarea despre posibilitatea de a avea un candidat comun cu PSD, Ciucă a răspuns: „Dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de ambele partide și să aibă perspectiva că îndeplinește cerințele bucureștenilor, cu certitudine vom putea să ne înțelegem”.