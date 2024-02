Demisie din AUR după eșecul protestelor

Președinte AUR Timișoara, Ovidiu Szime, a demisionat din partid, miercuri seara, deoarece nu îi sunt respectate „principiile de bază și statutul acestuia”. Potrivit liderului formațiunii, George Simion, plecarea s-ar datora de fapt unei legături de afinitate cu un membru social-democrat cunoscut.

”Dragi prieteni, am decis să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și să părăsesc partidul AUR, deoarece principiile de bază și statutul acestuia nu sunt respectate. Democrația și libertatea de exprimare în interiorul unui partid, trebuie să primeze”, a anunțat Ovidiu Szime, pe pagina sa de Facebook.

Președinte AUR Timișoara ar fi făcut anunțul chiar în timpul protestului organizat împotriva comasării alegerilor, în fața sediilor PSD din mai multe județe.

”Stimați colegi, astăzi am hotărât să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și totodată din calitatea de suporter. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prietenia voastră. Voi rămâne doar cu momentele frumoase petrecute alături de voi și bucuria că am cunoscut oameni minunați. Această decizie arată încă o dată că am intrat în politică pentru a pune umărul și priceperea într-un proiect în care am crezit. Sper că am lăsat ceva î urmă și poate o mică cărămidă în această frumoasă construcție”, a scris Ovidiu Szime, pe grupul de Whatsapp al partidului, potrivit Digi24.ro.

Liderul AUR, George Simion a declarat pentru sursa citată că Ovidiu Szime este ”ginerele unui pesedist notoriu, Pavel Kasai” și că atunci când a fost pus să aprindă lumânări la PSD ”a picat testul adevărului”.

Proteste în mai multe județe, cu sicrie și lumânări la sediile PSD și PNL

Sute de membri şi simpatizanţi ai partidului Alianţa pentru Unirea României (AUR) au protestat, miercuri seară, în Capitală și în mai multe județe din țară, precum: Târgu Mureş, Satu Mare, Sibiu, Târgovişte, Buzău, Dolj, Bistrița, Constanța, Maramureș și Râmnicu Vâlcea. Manifestanții au purtat cu ei diverse însemne ale partidului, au scandat împotriva intenţiei coaliţiei de guvernare de a comasa alegerile locale cu cele europarlamentare în acest an și au mers la sediile ale PSD și PNL, unde au depus cruci și sicrie care ar fi simbolizat "îngroparea democraţiei", și au aprins candele și lumânări, după cum a relatat Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a reacționt public față de demersurile protestatarilor AUR subliniind că lumânările nu se aprind: „pentru cei adormiți în Domnul și pentru cei vii care au nevoie de ocrotirea Lui, niciodată pentru entități publice sau politice”.

Coaliția de guvernare care s-a reunit joi pentru a dezbate tema comasării alegerilor, după cum anunțate anterior, nu a ajuns însă la o concluzie finală. Discuțiile pe această temă urmând a fi reluate la începutul săptămânii viitoare, după cum au precizat surse politice pentru Adevărul.