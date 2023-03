Ciolacu, săgeți către Iohannis: Cheltuielile publice trebuie spuse

Șeful social-democraților a arătat privind lipsa informațiilor asupra costului închirierii avionului cu care președintele Klaus Iohannis s-a deplasat în Japonia, că este normal să fie publice cheltuielile.

„Presupun că au temei legal dacă au răspuns așa. Nu pot să răspund în locul președintelui. Eu personal merg cu avioane de linie și cu low cost, că n-au escale, sunt cele mai directe. Cheltuielile publice trebuie spuse, poate nu detaliat, dar așa e normal”, a spus Marcel Ciolacu la Digi24.

Totodată, șeful PSD a amintit de discuția privind achiziția unei aeronave oficiale. „În România se vorbește de un avion care să fie și la dispoziția președintelui. Avem sportivi care pot merge cu un avion care e cumpărat de statul român. Avem ședințe de Guvern comune în care putem apela la o aeronava a statului. Trebuie să hotărâm cât de mult mergem cu populismul. Eu am fost cu prim-ministrul Ciucă în Japonia și am cerut atunci costul închirierii de la Tarom, ni s-a părut ridicat, nu mai țin minte, la nivelul a sute de mii de euro, și atunci am decis să zburăm cu un avion de linie”, a mai spus Ciolacu.

Un răspuns al Administrației Prezidențiale pentru Europa Liberă precizează că planificarea și asigurarea transportului aerian al președintelui Iohannis cu ocazia vizitelor oficiale în Japonia și Singapore s-au realizat în baza unui contract de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiat conform unui regulament aprobat prin hotărâre de guvern. În același timp Administrația Prezidențială a rătat că tipul aeronavei și costurile acestei călătorii nu pot fi făcute publice pentru că sunt „informații clasificate”.

Achiziția unei aeronave oficiale, susținută de PNL și PSD

Ministrul Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, a susținut că este necesar ca statul român să aibă o aeronavă oficială în viitor, care să poată fi folosită de Administrația Prezidențială, Guvern și alte instituții în vizitele oficiale în alte state, motivând că este „un standard pe care trebuie să îl atingem şi noi şi e nevoie de aşa ceva".

De aceeași părere este și președintele PSD. Marcel Ciolacu a precizat că România „merită să aibă o aeronavă prezidențială”. „Ne dorim o Românie normală, în care preşedintele statului are o aeronavă şi, cu demnitate, reprezintă România, pentru că este preşedintele pe care noi l-am ales, nu neapărat cu votul nostru, dar majoritatea a ales acest preşedinte. Eu cred că un stat de mărimea, de pretenţiile şi de poziţia României în interiorul UE şi NATO merită să aibă o aeronavă prezidenţială”, a susținut Marcel Ciolacu.

Vicepreședinta PNL, Alina Gorghiu, a declarat că se bjustifică deplasarea cu un avion privat a preşedintelui Klaus Iohannis în vizita oficială pe care a efectuat-o în Japonia, având în vedere importanţa evenimentului.În același timp, liberala a mai susținut că achiziția unei aeronave oficiale reprezintă un subiect controversat de prea multă vreme.

„În România, această controversă a deplasărilor, făcute de preşedinte sau de premier, există de ani de de zile. Şi, dacă sunt de acord, de exemplu, cu preşedintele Ciolacu, l-am auzit şi mai devreme pe un anume subiect, este acest subiect: este de nepermis ca România, în anul 2023, când este un stat extrem de important la nivelul UE, un stat care face parte din NATO şi întâmpină tot felul de dificultăţi, să nu aibă la dispoziţia preşedintelui statului, a premierului, a statului român, o aeronavă. Această achiziţie a fost subiect de polemică publică şi de controversă publică de prea mult timp", a declarat la rândul său preşedintele interimar al Senatului.

Cum arată avionul cu care a călătorit Iohannis

Interiorul avionului cu care a călători președintele România până în Japonia a fost făcut public de Boarding Pass într-o postare pe Facebook. Potrivit sursei citate, a fost nevoie de o oprire pentru realimentare în Azerbaidjan.

„Cu acest avion, președintele țării a călătorit pe ruta București - Sibiu - Tokyo Haneda în 4-5 martie 2023. Deoarece autonomia avionului este insuficientă pentru un zbor fără escală din Sibiu până în capitala Japoniei, piloții ai efectuat o oprire pentru realimentare în Baku (Azerbaidjan). Durata zborului dintre București și Sibiu a fost de 31 de minute, cea a zborului dintre Sibiu și Baku a fost de două ore și 48 de minute, iar zborul dintre Baku si Tokyo a avut o durată de nouă ore”, precizează sursa citată.