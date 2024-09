Curioasa relație dintre echipa de campanie a lui Geoană și un site care îi atacă rivalii. Reacția fostului șef NATO

Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare și prezidențiale, atacurile sub centură se întețesc, iar rivalitățile sunt tranșate prin linșaje mediatice. Ca parte a unei lupte ce nu mai are reguli, apropiați ai unor candidați înființează site-uri prin care îi desființează pe rivalii acestora.

Un astfel de site pare a fi și „unpostasinslujbatarii.ro”, care a lansat atacuri virulente la adresa lui Nicolae Ciucă. Potrivit Digi 24.ro, în spatele site-ului s-ar afla apropiați ai lui Mircea Geoană. Mai exact, un angajat al unui grup de companii - Sociallite. Grupul respectiv ar fi plătit în trecut mii de lei pentru sponsorizarea postărilor de pe rețelele de socializare a două organizații care au legături cu candidatul independent Mircea Geoană.

Acesta din urmă neagă orice implicare. „Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, susține Mircea Geoană.

Doar că, mai menționează sursa citată, două asociații care au legături cu Mircea Geoană au mai apelat în trecut la serviciile firmelor din grupul Sociallite - „Proiectul România 2030” și „Fundația Renașterea”, a cărei președinte este Mihaela Geoană.

Atacuri sub centură la Ciucă

Printre titlurile care se remarcă pe site se numără „Un poștaș în slujba țării” „Ciucă și valorile ipocriziei politice”, „Generalii de carton ai României: cum a distrus Ciucă armata cu politrucii săi” sau „Nicolae Ciucă a fost generalul care voia să aducă dictatura militară sub pretextul pandemiei!” De atlfel, site-ul are și o pagină de Facebook extrem de activă.

Nu este însă singurul site care a devenit activ în această perioadă. Un alt site se folosește de imaginea lui Sebastian Burduja, care a anunțat deja că se va adresa Justiției.

O serie bizară de coincidențe

Site-ul la care se referă Burduja, „planulpentruromania.ro”, a fost înființat în iulie, la fel ca „unpostasinslujbatarii.ro”. Iar coincidențele nu se opresc aici. Ambele sunt găzduite de aceleași servere care aparțin unei companii din Statele Unite ale Americii. Iar asta nu este tot. Un nou site, elenausrescu.info/elenaceausrescu.info, a fost lansat luna trecută, iar ținta pare de această dată Elena Lasconi.

Iar șirul coincidențelor nu s-ar opri aici. Potrivit Digi24.ro, conținutul acestui site este preluat de mai multe pagini de Facebook, printre care „București 24/7”, „Brăila 24/7”, „Timișoara 24/7” sau „Hunedoara 24/7”. Iar dacă rivalii lui Mircea Geoană sunt spulberați, toate aceste site-uri au preluat și au distribuit în același timp clipul video prin care Mircea Geoană.