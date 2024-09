Nicolae Ciucă a explicat de ce PNL a depus lege pentru Iohannis: "E vorba de dreptul unui cetățean de a candida"

Nicolae Ciucă susține proiectul de lege care prevede ca președintele în funcție să poată candida la alegerile parlamentare, depus miercuri de PNL, vizează "dreptul oricărui cetățean de a fi ales".

"Nu e vorba de Klaus Iohannis, nu e vorba de o persoană anume, am făcut o proiect ca să dăm dreptul oricărui cetățean din România să fie ales, conform Constituției. Este vorba de dreptul unui cetățean de a candida. De ce Ciucă sau Marcel Ciolacu, fiind în anumite funcții azi, au dreptul să fie şi președinte al Senatului, premier și să poată candida şi la președinție, de ce unui om care nu este condamnat i se interzice să candideze?", a declarat Nicolae Ciucă la Digi24.

Președintele PNL a negat că proiectul ar fi fost depus la solicitarea lui Klaus Iohannis.

"E absolut normal să valorificăm o experiență a unor oameni pe care nu o dobândesc mulți într-o activitate normală. (..) Nu știm dacă domnia sa va candida sau nu, românii sunt cei care vor alege, care decid. (..) Nu discutăm astfel de chestiuni pentru că tot ceea ce înseamnă relevanța domnului președinte Klaus Iohannis este relevantă prin politicile pe care le-a realizat în ultimii 10 ani. Nu i se poate reproșa nimic privind onestitatea. A respectat principiile democratice. E vorba de ce înseamnă valoarea experienței doamnei sale în ultimii 10 ani", a afirmat Ciucă.

Întrebat când a vorbit ultima dată cu Iohannis, Ciucă a răspuns: "Azi am vorbit cu domnul președinte despre cei 160 de ani ai Curții de Conturi".

Referitor la o faptul că asocierea cu actualul președinte al României ar putea fi defavorabilă partidului, liberalul a afirmat: "Candidatura lui Klaus Iohannis, ne ajuta pe noi, PNL. Președinte Klaus Iohannis a fost ales de 6 milioane de oameni acum 5 ani, dacă are o susținere de 15-20%, e suficientă pentru a veni în sprijinul unei abordări electorale pentru PNL. KI a fost ales de 6 mil de oameni acum 5 ani, daca are o susținere de 15-20% e sfucienta pt a venit in sprijinul unei abordări electorale pt PNL".

Partidul Național Liberal a depus, miercuri, 18 septembrie, o inițiativa legislativă care prevede posibilitatea ca președintele României în exercițiu, aflat în ultimele 3 luni ale mandatului, să poată candida la alegerile parlamentare.