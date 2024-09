Cum a fost copilăria candidaților la alegerile prezidențiale. „Am fost înconjurată de violenţă”

Marcel Ciolacu, Mircea Geoană sau Elena Lasconi visează să ajungă la Palatul Cotroceni. Dar cum a fost copilăria lor? Chiar ei au „pus pe tavă” amintiri emoționante, prin intermediul Click!.

Marcel Ciolacu a stat departe de tatăl său, deoarece acesta era pilot și era mereu plecat. 30 de ani i-au trebuit apoi să poată să refacă legătura cu tatăl său. Elena Lasconi provenea dintr-o familie extrem de săracă și a fost înconjurată de violență. George Simion făcea economii, pentru a-și putea cumpăra ce-și dorea de mâncare, iar Mircea Geoană a fost victimă a bullying-ului. Diana Șoșoacă a fost crescută de bunicii ei.

Copilăria lui Marcel Ciolacu

Copilăria lui Marcel Ciolacu se pare că nu a fost una lipsită de griji. Mama acestuia era casnică, iar tatăl era pilot și era mereu plecat cu treabă. Cu toate că petrecea puțin timp cu acesta, își admira tatăl. De la el a învățat ce înseamnă munca în echipă și ce presupune să fii un om responsabil.

Pescuitul, această modalitate de a petrece timpul liber împreună, a fost folosită și de tatăl premierului Marcel Ciolacu în relația cu tânărul Ciolacu, iar premierul a recunoscut că a folosit această experiență ulterior, cu fiul său adolescent.

Momentele petrecute cu toți membrii familiei au fost destul de rare pentru Marcel Ciolacu, mai ales în primii ani de viață, povestește acesta. Deși mama era casnică și petrecea mult timp alături de cei trei copii, tatăl, pilot militar, era plecat destul de mult. Însă absența sa nu a redus din admirația pe care fii săi o aveau pentru el, au adâncit, însă lipsa de comunicare dintre tată și copii.

„Tata a fost pilot. Era foarte mult timp plecat pe aerodrom. Acolo și noi, copiii, ne-am petrecut toate vacanțele de vară. Era un oltean simplu, cu principii. De la el am învățat ce înseamnă să lucrezi în echipă, să te lupți pentru valorile în care crezi, pentru ideile tale, să ai curajul să iei decizii, să fii responsabil. Tot el m-a învățat, cred că pe toți trei ne-a învățat asta, ce înseamnă disciplina și cât de importantă e respectarea regulilor și să nu acționezi haotic, ci după un plan bine gândit înainte”, spune liderul PSD.

Pentru Marcel Ciolacu, rezolvarea problemei de comunicare cu tatăl său a venit mai târziu, la maturitate. „De obicei, băieții sunt rebeli. Tata a fost pilot. L-am găsit pe tatăl meu după 30 de ani, nu a existat o relație directă... Și după 30 de ani am început să ieșim împreună... E o capcană, când mergi cu barca la pescuit... în momentul ăla nu ai ce face, opt ore trebuie să stai acolo. Trebuie să vorbești. Și am început să comunic cu tatăl meu”, povestea în 2021 președintele PSD, în emisiunea „La Cină” cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

Copilăria Elenei Lasconi

Elena Lasconi spune și ea că nu a avut o viață ușoară. A divorțat când avea doar 21 de ani. Iar copilăria i-a fost marcată de lipsuri și nevoi. În ciuda realizărilor notabile, jurnalista născută în Hațeg în 1972 a trebuit să depășească mai multe provocări care au început să îi afecteze viața încă din copilărie. Și-a trăit copilăria în sărăcie, așa cum a mărturisit chiar ea cu câțiva ani în urmă.

„Sper să nu se supere mama pe mine. Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădeai la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoși", a povestit vedeta, referindu-se la pâinea neagră care pe atunci era considerată hrană pentru porci.

„Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama și cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil "general" pe care l-am cunoscut în viața mea, și am cunoscut unii de-adevăratelea, și cel mai bun administrator", a povestit Elena Lasconi într-un interviu pentru life.ro.

S-a căsătorit la o vârstă fragedă, mai exact la 19 ani. Un an mai târziu a adus-o pe lume pe fetița ei, Oana, iar la 21 de ani era deja divorțată. „Eu eram o copilă abia trecută de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia. Simțeam că el inginer și eu… nu. Știi? Nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au. Dar am făcut facultate după divorț", a mai spus Elena.

