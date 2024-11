Candidatul independent Călin Georgescu este revelația turului I al alegerilor prezidențiale din România. Iar soția sa, Cristela, este cea mai mare susținătoare a sa.

Cristela Georgescu este autoare a mai multor programe educaționale dedicate familiilor, fiind practician și educator holistic, conform informațiilor disponibile pe site-ul său.

Este și specializată în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică. De asemenea, este speaker și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor, comunitatilor si firmelor. A scris cărțile „Diversificarea, pur și simplu” (2018), „Simplu. Versuri hrănitoare” (2016) și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul” (2012).

Cristela are studii universitare în economie și finanțe si peste 15 ani de carieră în banking, management executiv, public speaking si voluntariat in educatie pentru formarea noii generații. A locuit și a profesat în Austria, iar din 2021 a revenit împreună cu familia ei în România.

Are studii postuniversitare și numeroase certificări profesionale. De asemenea, are atestat de formare profesională în Germania ca Practician Organetik cu ajutorul metodelor de biorezonanță și al tehnologiilor de echilibrare energetică pe bază de impulsuri.

„În cei peste 15 de ani de carieră în management executiv în mari corporații internationale, Cristela a urmat stagii intensive de formare și de certificare profesională ca trainer, leader de seminar, coach și mentor în domeniul leadershipului, al dezvoltării personale și al obținerii de rezultate în carieră, vânzări și marketing, comunicare, negocieri, organizare, management de conflicte, de proiecte și de echipe”, se menționează pe site-ul său.

Cristela Georgescu obișnuiește să organizeze live-uri pe Youtube pe care le numește „de împuternicire”. Prin studiile sale aprofundate în ceea ce privește naturopatia, soția candidatului la prezidențiale vrea să îi învețe pe oameni calea naturală a lucrurilor, cât mai departe de Big Pharma.

Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul independent la președinția României are 62 de ani și a absolvit Facultatea de Agronomie. În plus, are un doctorat în pedologie. A urmat și cursuri postuniversitare în securitate și apărare națională la Colegiul Național de Apărare „Carol I”.

În campania actuală pentru prezidențiale, Georgescu a folosit intensiv platforma TikTok pentru a-și face cunoscute ideile. A câștigat astfel rapid în popularitate.

Acesta a promis că va fi un președinte al românilor, ghidat de Dumnezeu și focusat pe familie.