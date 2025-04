Crin Antonescu a mers la CNSAS pentru a ridica documentele din dosarul Securității: „Nu am nimic de ascuns”

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției de guvernare la alegerile din 4 mai, a mers joi dimineață la sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pentru a cere documentele din dosarul său.

„Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic. Era strict problema mea, a fost decizia mea. Am ieșit imediat, nu am nimic de ascuns, am făcut ce am spus că fac, nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu le dau ordine liderilor coaliției”, a spus candidatul coaliției la ieșirea din sediul CNSAS.

Mai multe precizări privind documentele ridicate vor fi făcute într-o conferință de presă, organizată joi, de la 17.00.

Reamintim că CNSAS a emis marți în cazul lui Crin Antonescu o adeverință de necolaborare cu Securitatea, care precizează însă că a dat o declarație Securității comuniste după ce a fost convocat. Candidatul coaliției a precizat că a fost o „victimă a Securității” și a explicat că a fost chemat după ce un coleg de muncă a încercat să fugă din țară.

Antonescu a mai precizat că ulterior a știut că acesta va încerca din nou, însă nu a dat vreo informație Securității. Ștefan Costache, prietenul pe care Crin Antonescu l-a protejat de Securitatea comunistă, atunci când a fugit din țară, în 1987, a dezvăluit că Antonescu a fost singura persoană în care a avut încredere și este convins că este „un om integru”.

În context, deputatul PNL Alexandru Muraru a cerut Parlamentului demiterea Germinei Nagâț, membră a colegiului CNSAS, pe care o acuză că a furnizat în presă informații false despre Crin Antonescu, neverificate.