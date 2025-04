Lasconi cere publicarea documentelor CNSAS în cazul lui Crin Antonescu: „Transparența nu e opțională”

Liderul USR, Elena Lasconi, cere CNSAS să publice toate documentele care au stat la baza deciziei privind necolaborarea lui Crin Antonescu cu Securitatea.

„Transparența nu e opțională. Este obligație publică. Aflăm astăzi despre o decizie a CNSAS care afirmă că domnul Crin Antonescu a dat o declarație la Securitate în 1988. În același timp, aceeași instituție susține că nu a făcut poliție politică. Această concluzie, venită de la o comisie numită politic, trebuie însoțită de dovezi clare. Românii au dreptul să vadă documentele care au stat la baza acestor hotărâri”, a scris Elena Lasconi, pe FB.

Ea a făcut un apel către CNSAS să publice de urgență documentele. Vorbim despre adevăruri din trecut care ne definesc viitorul și nu putem construi o societate dreaptă pe jumătăți de informație sau pe înțelegeri de culise, a subliniat președinta USR.

„Fac un apel public către CNSAS: publicați de urgență documentele care au stat la baza deciziei în cazul Crin Antonescu! Nu mai putem accepta evaluări făcute în spatele ușilor închise, mai ales când este vorba despre foști sau actuali oameni politici. La 35 de ani de la Revoluție, România are nevoie să își cunoască trecutul. Îi cer domnului Crin Antonescu sa aibă decența de a clarifica ce relație a avut cu fosta Securitate și să solicite CNSAS ca accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței sale de necolaborare să fie public. Așa cum se întâmplă și în cazul meu. Transparent, totul la vedere”, a mai transmis Lasconi.

CNSAS a anunțat marți, 15 aprilie 2025, că George Crin Laurențiu Antonescu „nu a fost agent sau colaborator al securității ca poliție politică”.

Crin Antonescu spune că a fost chemat să dea o declarație în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a fugit din țară. „Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator”, a spus acesta.

„Eu înțeleg că într-o campanie electorală se pot întâmpla numeroase lucruri. Cer CNSAS să publice această declarație. Nu am furnizat nimănui, nici Securității informații, mai mult chiar l-am acoperit pe prietenul meu, nu am absolut nimic de ascuns (...) Am fost chemat la Securitate în calitate de urmărit... Cer ca această declarație să fie făcută publică, eu am fost o victimă a securității. (...) Nu am oferit nicio informație Securității și mi-am asumat acest risc să-i informez părinții că el a plecat din țară”, a declarat Crin Antonescu.