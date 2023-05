Iohannis anunță amânarea schimbării premierilor: Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri cu sindicatele

Președintele României, Klaus Iohannis, susține că pentru a fi declanșată procedura de schimbare a premierilor ar fi bine să se încheie negocierile cu sindicatele, putând fi amânată rotația cu câteva zile sau chiar mai mult.

Întrebat dacă mai e loc de UDMR la guvernare, Klaus Iohannis, a precizat: „Nu am de gând să mă opun niciunei formule care duce la o guvernare stabilă. Încă se poartă discuții, negocieri. Coaliția va stabili cum trebuie să arate viitorul guvern”

„Fiind azi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă reușim să începem procedura meține sau peste câteva zile. Nu e important dacă mâine sau peste o săptămână, două, se face rocada. Important e să avem o procedură clară”, a completat șeful statului.

„Să avem un Guvern care asigură stabilitatea guvernării și a României (...) În mod normal ar trebui să înceapă, asta în condițiile în care greva din învățământ se finalizează”, mai afirmat președintele României.

Lucrurile luate pe rând

În condițiile în care i s-a spus că au eșuat negocierile cu sindcatele, Klaus Iohannis a punctat: „Atunci e nevoie ca Guvenrul și Coaliția să negocieze cu sindicatele (...) Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri. Se pot lua pe rând”.

Cu o zi înainte, președintele Klaus Iohannis le-a transmis liderilor Coaliției că așteaptă să meargă foarte repede schimbarea premierilor, fără timp de „tras sfori“, care să permită instalarea unui nou Guvern până pe 30 mai. Șanse mari sunt ca noul Cabinet să aibă doar două partide.

„Vineri ar începe procedura şi în varianta optimală ea s-ar putea încheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus şi celor din PNL. I-am rugat să trateze negocierile în coaliţie şi cu greviştii cu toată seriozitatea, să fie o parte relevantă în păstrarea stabilităţii guvernării, stabilitatea generală în România, fiindcă numai de instabilitate şi de certuri politice nu avem nevoie“, a afirmat șeful statului.

Președintele României a subliniat că imediat după depunerea mandatului, care ar trebui să aibă loc vineri, el cheamă partidele la consultări. „Nu am obiceiul să spun înainte să se întâmple anumite chestiuni şi etape ce va fi, dar cert este că, imediat după ce se iniţiază procedura, adică imediat ce premierul îşi depune mandatul, voi iniţia următorii paşi. Nu am niciun interes să trag de timp şi nu am niciun interes să apară sincope şi incertitudini“, a completat Klaus Iohannis.

Mai mult, a punctat faptul că nu e timp „de tras sfori, de negocieri“. „Această rotație trebuie să se desfășoare, după părerea mea, rapid, corect, pe scurt, cum se spune, «sticl㻓, a conchis șeful statului.

Viitorul politic al lui Ciucă, sub semnul întrebării

„Vineri este ziua în care conform calendarului îmi depun mandatul“, a precizat Nicolae Ciucă, într-o declarație dată la Vila Florica, după celebrarea a 148 de ani de la fondarea PNL. Actualul premier nu a vrut să dea detalii nici despre viitorul său politic: merge în Guvern, unde să fie vicepremier cu sau fără portofoliu, sau merge la Senat. „Se consumă ziua de vineri și iau o decizie. Până luni iau o decizie“, a subliniat șeful PNL.