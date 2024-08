Ciucă anunță când va fi lansată și cum se va numi cartea sa: „Să nu se aștepte cineva la un bestseller, este o poveste a vieții mele”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat luni seara când va fi lansată și cum va fi numită cartea sa. Să nu se aștepte cineva la un bestseller, este o poveste a vieții mele, a spus liderul liberal.

Șeful PNL a anunțat în premieră că titlul viitoarei sale cărți va fi „În Slujba Țării”. Cartea va fi lansată la începutul lunii septembrie, a spus Nicolae Ciucă în direct, la Antena 3 CNN.

„Să nu se aștepte cineva la un bestseller, este o poveste a vieții mele”, a adăugat Nicolae Ciucă care a prezentat un fragment din cartea sa.

„Pot spune că am fost un militar norocos. Nu am avut o carieră confortabilă, dar poate că asta a fost șansa mea. Am făcut parte, încă din debutul carierei, odată cu transferarea mea la Batalionul 121 Cercetare, din trupe de elită. Și numirea ca șef de stat major al Batalionului 26 Infanterie <Neagoe Basarab> a confirmat traseul însemnat pe care l-am parcurs. Batalionul 26 Infanterie <Neagoe Basarab> din Craiova avea la data aceea o tradiție de o sută douăzeci de ani. La înființare, în anii ce au urmat Războiului de Independență, se numise Regimentul 26 Dorobanți. [...] Batalionul 26 Infanterie a participat la numeroase misiuni din afara granițelor țării. A avut victimele sale, soldați care și-au pierdut viața în misiune. A fost prima unitate a Armatei Române care a participat la un exercițiu multinațional, sub comanda NATO. În rândurile sale există militari care au participat la mai multe misiuni, adevărați veterani ai teatrelor de operațiuni. În prezent, Scorpionii Roșii fac, împreună cu militarii polonezi, parte din Brigada Multinațională Sud-Est, o parte din forța cu care NATO asigură securitatea frontierei sale răsăritene. Nu greșesc dacă spun că este cea mai titrată unitate, tip batalion, din Armata Română”, se arată în fragmentul din cartea „În slujba țării”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a mai spus că a scris cartea „ca un exercițiu de transparență și dialog cu cetățenii”. El a dezvăluit că prima parte a cărții este dedicată vieții sale, de la copilărie, până la liceul militar, apoi despre cariera profesională.

„Cel mai important lucru, cred că trebuie să-l menționez, acum îl spun la dumneavoastră, în cuvinte, l-am scris în carte: le mulțumesc pentru că ceea ce am realizat în viață li se datorează lor, tuturor celor care mi-au fost colegi, camarazi în unitățile în care mi-am desfășurat activitatea”, a precizat Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a oferit explicații și despre panourile care au promovat cartea sa.

„PNL a închiriat încă de la începutul anului, începând cu luna februarie, până la sfârșitul anului, toate aceste panouri pe care ni le-am propus în strategia de comunicare și de propagandă, să le folosim în acest an electoral. (...) Primele panotaje au fost cu Congresul Partidului Popular European, au fost cu 149 de ani de la înființarea PNL, au fost cu alegerile locale și pentru că, la un moment dat s-a redus o etapă de alegeri prin comasare, păi a rămas spațiu suficient. Trebuia să îl folosim cumva”, a precizat Nicolae Ciucă.