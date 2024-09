Ciolacu și Ciucă, pe primele două locuri în cursa pentru Cotroceni, conform sondajului Avangarde-Isomar

Un sondaj realizat Avangarde-Insomar, arată că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ocupă primele două locuri la prezidențiale. Candidatul PSD este primul loc cu 30%, PNL e pe locul 2, cu 22%, în timp ce USR stagnează pe 3, cu 15%.

Un nou sondaj efectuat, în perioada 15-27 septembrie 2024, îi plasează pe Ciolacu și Ciucă favoriți la prezidențiale. Clasamentul candidaților în alegerile prezidențiale este următorul:

Marcel Ciolacu (PSD)- 30%; Nicolae Ciucă (PNL) -17%; Mircea Geoană (independent) - 15%; Elena Lasconi (USR) - 14%; George Simion (AUR) -11%; Diana Șoșoacă (SOS) - 7%; Kelemen Hunor (UDMR) - 2%; Cristian Diaconescu (independent) 2%; Cristian Terheș (PNCR) - 1%

În privința alegerilor parlamentare, românii ar vota în ordine cu următoarele partide: PSD – 33%; PNL –22% ; USR – 15%; AUR – 12% ; SOS România – 7% ; UDMR – 5% PMP – 2% ; REPER – 1%; Forța Dreptei – 1%

Volumul eșantionului a cuprins 1167 subiecți. Marja de eroare: +/-3% la un nivel de încredere de 95%, iar metoda de culegere a datelor a fost prin telefon

Motreanu: „Bucureștiul este o prioritate si trebuie sprijinit guvernamental!”

Dan Motreanu a anunțat în ședința BPN că „PNL va avea cel mai bun program de guvernare pentru următorii ani”.

Potrivit liberalului, „urbanul mare este o prioritate, pentru că „PNL are primari în municipii mari: Iași, Cluj, Constanța, Brașov”.

„Bucureștiul este o prioritate si trebuie sprijinit guvernamental. Am făcut pași importanți pentru București cu Nicușor Dan si discutăm o majoritate de dreapta care să sprijine proiecte majore pentru bucureșteni”, a declarat Motreanu.

„Sunt convins că PNL are o șansă mare de a câștiga alegerile prezidențiale și una la fel de mare la parlamentare sau de a fi foarte aproape de PSD la parlamentare, cum a fost la locale. Avem două sondaje în septembrie. Un sondaj comandat de noi, făcut în teren, comandat la CIRA. Care spune că în acest moment Ciolacu are 25%, Ciucă 16%, Geoană 14%, Simion 13%, Lasconi 13%, Șoșoacă 11%, Hunor 3%, Orban 1%. Iar la partide PSD 31, PNL 22, AUR 14, USR 13, SOS 10, UDMR 5. Există un sondaj primit, care nu a fost comandat de noi, CURS. PNL are 23%. Ciolacu 29%, Ciucă 18%, Geoană 16%, Lasconi 12%, Simion 11%, Șoșoacă 7%”, a transmis Motreanu.

Potrivit liberalului, Nicolae Ciucă este este pe locul doi la prezidențiale și urmează „o luptă pentru consolidarea acestui loc”.

„PNL, prin forța pe care o are, prin structura organizatorică, are șansele ca să intre în turul al doilea fără nicio problemă. Am început să facem cercetări mai importante pe cele două tipuri de electorat pentru a vedea cum ne poziționăm. În rural și urban mic candidatul nostru are aproape 25%. Avem toate datele clare care arată că suntem pe locul doi. Doar Ciolacu și Ciucă pot intra în turul doi”, a mai subliniat Motreanu.