Motivul pentru care Marcel Ciolacu a fost refuzat de fiul său să iasă împreună la plimbare: „E lumea rea”

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a vorbit, joi, despre relația cu fiul său.

„Sunt căsătorit de peste 30 de ani, nu am purtat verighetă niciodată, și-a făcut soția un inel din ea, soția a purtat și poartă verighetă. Am o familie modestă, nu are pază soția mea, fiul meu nu beneficiază de servicii de pază ale statului”, a precizat premierul Marcel Ciolacu, potrivit HotNews, atunci când a fost întrebat dacă este familist.

Primul ministru a povestit și de ce a fost refuzat de fiul său să meargă împreună la plimbare.

„Ieri am fost pe la el în vizită, și pe la fiica mea acum, că s-au căsătorit și ieșeau cu cățelul în parc. Le-am spus că merg cu ei. S-au uitat la mine un pic și mi-au spus: «Nu am vrea să mergem în parc cu tine, cu cățelul că e lumea rea. Lumea nu știe cine sunt, cum nu au știut nici cei de la facultate. Te superi?» Normal când mi-ai zis prima oară că nu vrei să mergi cu mine, m-am supărat, dar cred că e corect cum gândești tu.”, a detaliat primul ministru.

„Mi-au spus că fac asta pentru că chiar e lumea rea și nu îi știe nimeni”, a adăugat.

„Asta e ce trăiesc eu. Să nu credeți că mi-a picat bine. Soția mea nu a vrut să apară, eu nu postez cu familia mea, nu am postat niciodată de când sunt în politică Alți politicieni își postează în continuu copiii, îi expui.”, a completat el.

Recent, premierul Marcel Ciolacu a postat pe rețelele sociale fotografii în care sărbătorea alături de soția sa, Roxana, un moment deosebit din viața lor: absolvirea Facultății de Medicină de către fiul lor, Andrei Filip. Este prima dată în ultimii ani când Marcel Ciolacu apare în public alături de soția sa. Fotografiile au fost distribuite pe profilul de Instagram al premierului.