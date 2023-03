Ciolacu, săgeți către Predoiu: Trebuia să-și asume de la început pragul de 9.000 de lei la abuzul în serviciu

Președintele PSD a garantat, vineri, că de la Camera Deputaților legea de modificare a Codului Penal va pleca spre promulgare cu un prag de 9.000 de lei la abuzul în serviciu, prag care ar fi trebuit pus de ministrul Justiției încă din forma de la Guvern.

„Cu toată prietenia și tot respectul pentru domnul ministru, trebuia să și-l asume încă de la început, când a înaintat și a trecut legea prin Guvernul Romîniei”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă l-a anunțat Predoiu înaintea de presupusa trimere de către ministru a sumei pentru pragul la abuzul în serviciu, Ciolacu a răspuns: „Cei 9.000 de lei? Nu m-a anunțat”. Întrebat de suma de 250.000 de lei, șeful PSD a replicat: „Nu cred că a fost anunțat nimeni”.

Șeful PSD a dat garanții că proiectul de lege va fi aprobat miercurea aceasta. „Miercuri această lege va pleca din Camera Deputaților cu 9.000 de lei, pragul propus de Ministerul Justiției”, a afirmat liderul PSD. „Eu am așteptat o propunere tehnică a specialiștilor”, a continuat social-democratul.

Liderul PSD a fost printre primii politicieni care după ce au văzut reacțiile în urma adoptării proiectului de lege de către Senat cu un prag de 250.000 de lei la abuzul în serviciu a cerut să vină Ministerul Justiției cu o altă propunere.

130 de ani de la înființarea primului partid social-democrat

Declarațiile au fost făcute un un eveniment al PSD, pentru marcarea a 130 de la înființarea primului partid social-democrat din România. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că partidul pe care-l conduce apără democraţia şi drepturile celor vulnerabili, susține femeile și bărbații care muncesc, iar dacă n-ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat.

„Sunt mândru că PSD reprezintă progres şi modernitate, că şi azi e dedicat apărării democraţiei şi a drepturilor celor vulnerabili, dar şi un susţinător asumat al femeilor şi bărbaţilor care muncesc. În PSD-ul de azi, punem oamenii pe primul loc în tot ce facem: în lupta noastră pentru dreptate socială, egalitate economică şi respectul pentru istoria şi valorile noastre”, a declarat Marcel Ciolacu

„România trebuie să continue să crească economic pentru a oferi bunăstare tuturor cetăţenilor, iar noi, la PSD, nu ne-am ferit niciodată de această responsabilitate, indiferent cât de grele au fost vremurile”, a continuat acesta.

Asumarea guvernării și partidul modern.

„Ne-am asumat guvernarea după ce unii, care-şi spuneau „salvatori”, au dat bir cu fugiţii, lăsând ţara îngropată în datorii uriaşe. Ne-am asumat guvernarea în plină criză sanitară, economică, energetică şi socială, pentru că aceasta era singura posibilitate de a-i ajuta concret pe români în acele momente grele. De când ne-am alăturat coaliţiei, am demonstrat că putem guverna, că luptăm pentru lucrurile în care credem şi putem obţine rezultate: Am crescut salariul minim, am reglementat piaţa energiei, aruncată în haos de un guvern incompetent şi am sprijinit firmele româneşti. Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat. Acesta e adevărul!” a continuat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că partidul „a lăsat în urmă vechile metode de a face politică” și a devenit unul „modern”.