Ciolacu nu exclude ca la MApN să vină un ministru liberal: „Este posibil orice”

Șeful PSD a lăsat de înțeles că în fruntea ministerului Apărării ar putea veni chiar un ministru liberal, după ce i-a cerut premierului să preia interimatul portofoliului, în urma demisiei lui Vasile Dîncu.

Chestionat dacă PSD ar putea ceda PNL portofoliul Apărare, Marcel Ciolacu a spus că „este posibil orice în politică”.

Șeful PSD a și refuzat să dea indicii cu privire la cine ar putea prelua ministerul, arătând că în ceea ce privește interimatul, i-a cerut premierului să preia interimatul de la MApN.

„Am avut o discuţie cu premierul şi i-am spus că, ţinând cont de experienţa dumnealui în zona de Apărare, ar fi cel mai potrivit să preia atribuţiile la minister. Cred că atâta timp cât domnul premier va prelua interimatul, nu este nicio problemă. Am înţeles şi am luat act de demisia domnului Dîncu”, a explicat Dîncu.

Despre varianta ca PSD să ceară demiterea lui Virgil Popescu, în urma demisiei lui Vasile Dîncu, șeful social-democraților a spus că acesta nu este modul său de a funcţiona, reamintind însă că nu este un fan al domnului ministru de la Energie, iar acest lucru îl poate spune „cu toată tăria”. „Modul meu de a funcționa nu este acesta, îmi cer scuze dacă deranjezz pe cineva”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a mai arătat că PSD are un draft cu modificările la Ordonanţa pe energie însă ar prefera să vadă o propunere din partea ministrului Energiei.

Vasile Dîncu, demisie din fruntea ministerului Apărării

Vasile Dîncu a anunțat că demisionează din fruntea Ministerului Apărării. Ministrul demisionar a motivat decizia prin „imposibilității colaborării” cu președintele Klaus Iohannis. Nicolae Ciucă a luat act de demisia ministrului.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis că a luat act de demisia ministrului, urmând să anunțe cine va prelua interimatul portofoliului.

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat săptămâna trecută mai puțin critic la adresa ministerului Apărării, ca în urmă cu câteva zile, fiind de părere că dacă se insistă cu schimbarea lui Dîncu de la minister trebuie prezentate niște argumente.