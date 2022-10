Dincu lasă de înțeles ca Iohannis nu l-a mai vrut in guvern, deși susține ca președintele nu i-a cerut demisia

Vasile Dîncu susține că relația dintre acesta și președintele României s-a răcit „de când au pe surse de șase luni că trebuie să demisionez”. Cu toate acestea, fostul ministru precizează că președintele Iohannis nu i-a cerut demisia.

„De când aud pe surse de șase luni că trebuie să demisionez. Eu am declarat foarte clar motivul demisiei mele, nu am avut nicio reproș concret din partea președintelui. Nu am vorbit nici ieri și nici azi cu președintele Iohannis. Nu mi-a cerut demisia nimeni până acum, nu vreau să afectez în acest moment funcționarea ministerului, plec din motive personale” , a precizat Vasile Dîncu, în urma anunțului demisiei sale.

Membrul PSD a anunțat că demisionează din fruntea Ministerului Apărării, în această dimineață. Vasile Dîncu și-a motivat demisia prin „imposibilitatea colaborării” cu președintele Klaus Iohannis, pe care l-a numit comandantul suprem al Armatei. Ulterior anunțului, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că a luat act de demisia ministrului, urmând să anunțe cine va asigura interimatul portofoliului de la Apărare.

„Motivez gestul meu prin perspectiva imposibilității colaborării cu Președintele României, comandantul suprem al Armatei. Consider necesară retragerea mea din această funcție pentru a nu prejudicia în niciun fel procesele de decizie și programele care necesită fluiditate pe întreg lanțul de comandă și pentru a nu bloca o serie de proiecte absolut necesare pentru funcționarea optimă a Ministerului Apărării Naționale și a Armatei Române” , susține Vasile Dîncu în demisia sa.

În urma demisiei lui Vasile Dîncu, liderul PSD a precizat că i-a solicitat premierului Ciucă să preia interimatul la Ministerul Apărării.

„Îi respect decizia lui Vasile Dîncu și îi mulțumesc pentru activitatea sa în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Am avut deja o discuție cu premierul Ciucă și i-am solicitat să preia interimatul la MAPN, pentru că România are obligația să asigure stabilitate pe flancul estic al NATO” , a precizat Marcel Ciolacu.