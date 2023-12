Cum justifică premierul Ciolacu luarea măsurilor fiscale: De la 1 martie România ar fi rămas fără fonduri europene

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri seară, că, dacă nu ar fi fost luate măsurile fiscale, România ar fi rămas de la 1 martie 2024 fără fonduri europene, iar acest lucru ar fi însemnat un „dezastru naţional”. Șeful PSD a susținut că nu au fost introduse taxe noi.

„Eu am promis şi nu mi-a convenit în primele zile după ce am preluat mandatul, în primul telefon primit de la Comisie, să fiu avertizat că anul viitor se vor tăia fondurile europene, dacă România continuă în acest ritm şi nu se ia nicio măsură. După vizita în Germania, prima vizită a fost la Bruxelles, să discut şi să văd cifrele. Comisia are cifre la fel ca şi noi, nu trebuie să se mute Ministerul de Finanţe al României. Realitatea era, când am devenit prim-ministru, că ne vom încadra într-un deficit de 6,8 la sută”, a afirmat premierul României, conform News.

„Lucrul acesta nu se va întâmpla. Aceasta ar fi însemnat să depăşim 0,6 deficitul de anul trecut. Automat de la 1 martie, România ar fi rămas fără fonduri europene. Asta ar fi însemnat un dezastru naţional, o renunţate la 70 miliarde de euro şi la reformele din PNRR. Credeţi că eu mi-am dorit să vin şi să am discuţia publică, dar mă bucur că a fost discuţia publică în ceea ce priveşte taxele şi măsurile fiscale pe care a trebuit să le iau imediat să pot închide anul 2023 şi să am o proiecţe pe 2024 în nişte termeni totuşi corecţi? ”, a punctat Marcel Ciolacu, vineri, într-un interviu la Antena3.

Cât de îndatorată e România

Șeful Guvernului a susținut că măsurile fiscale nu afectează marea masă a populaţiei. „Înţeleg că a trebuit să vină Ciolacu să plătească notele de plată, dar aveam un deficit de 9,2 la sută. Am îndatorat ţara într-un an de zile cu 200 miliarde. Nimeni nu a făcut în istoria României aşa ceva. Am promis un lucru, că nu voi lua nicio măsură fiscală care să afecteze marea masă a românilor. Am scos din excepţii, nu am introdus taxe noi, nu am mărit impozite, am venit cu scheme de ajutor acceptate de Comisie ca să nu fie considerate ajutor de stat pe zona de producţie a produselor alimentare şi a materialelor de construcţii”, a mai afirmat Ciolacu.

De altfel, premierul a subliniat că „suntem în acest moment cel mai mare exportator de grâne din Europa, am depăşit Franţa, după foarte mult timp”