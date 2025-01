Ciolacu: „Eu am un singur candidat. Eu dau verde la sondaj”. Ce spune despre opțiunea altui candidat al Coaliției

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat vineri, într-o discuție cu jurnaliștii, că își va respecta semnătura pusă pe acordul cu PNL și UDMR în privința candidatului comun, Crin Antonescu.

„Sondajele pe care le vom face sunt sociologice, nu contează cine e pe primul loc, după cum ați văzut la alegerile prezidențiale. Trebuie văzute trendul și voința politică. Trebuie văzut cum s-au mutat voturile, profilul candidatului, dar în acest moment eu îmi respect semnătura pe care o am pe acord”, a spus Marcel Ciolacu într-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Victoria înaintea primei ședințe a Executivului din 2025.

Președintele PSD a mai explicat că din partea coaliției va fi măsurat doar Crin Antonescu. „Eu am un singur candidat în acest sondaj, pe Crin Antonescu. Vor mai fi măsurați și domnul Călin Georgescu, și domnul Simion, și doamna Lasconi, și domnul Nicușor Dan. Dar, din partea coaliției, eu îl am pe domnul Antonescu”, a mai precizat Ciolacu.

„Eu am respectat mereu orice înţelegere şi acord politic. Cei care nu au făcut-o e treaba lor. Dacă colegii mei vor să încalce acordul, înseamnă că Marcel Ciolacu nu mai este preşedinte. Eu dau verde la chestionar, nu alţi colegi. Eu fac acest sondaj, Marcel Ciolacu. Dacă alţii vor altceva, să le comande şi să le plătească ei”,a mai adăugat liderul PSD.

În ultima ședință a Coaliției, liderii PSD, PNL și UDMR au reafirmat susținerea candidaturii lui Crin Antonescu. Potrivit unor surse Antena 3, PNL și PSD ar urma să își analizeze și liderii de partid, iar UDMR a anunțat că susține candidatul PNL „fără rezerve”.

Crin Antonescu, desemnat candidatul coaliției de guvernare, a anunțat sâmbătă seară că suspendă înțelegerea cu liderii Puterii din cauza lipsei de asumare a acestora. Una dintre nemulțumiri este că nu a fost stabilită data alegerilor prezidențiale.

„În mod unilateral, consider această candidatură suspendată. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat-o, am asumat-o, e o asumare de la care nu dau înapoi şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Am constatat că cealaltă parte a acestui acord, cei patru lideri politici, nu au fost suficient de împuterniciți atunci când au pus semnatura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor spun dacă acest acord rămâne în vigoare", a declarat Crin Antonescu la Digi24.